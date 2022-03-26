الاتحاد الأوروبي: نتطلع لإجراء الانتخابات المحلية الفلسطينية في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنرحب الاتحاد الأوروبي بإجراء المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية، معربا عن تطلعه لإجرائها مستقبلا في قطاع غزة.وأضاف المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي شادي عثمان، في حديث للإذاعة الرسمية، اليوم السبت، أن موقف الاتحاد ثابت بخصوص الانتخابات، ويواصل دعم عمل لجنة الانتخابات المركزية، والرقابة على العملية الانتخابية.وبين عثمان ان غالبية المراقبين الدوليين في هذه الجولة هم من دول الاتحاد الأوروبي ومن البعثات الدبلوماسية في فلسطين، مشيرا إلى أنهم سيزورون أكثر من موقع وأكثر من مدينة لمتابعة سير الانتخابات.