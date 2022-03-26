مباشر | انطلاق عملية الاقتراع للانتخابات المحلية "المرحلة الثانية"

شؤون فلسطينية

عوض: الانتخابات استحقاق مهم يعبر عن متانة النسيج الاجتماعي

عوض: الانتخابات استحقاق مهم يعبر عن متانة النسيج الاجتماعي
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية في جامعة القدس أحمد عوض، إن الانتخابات استحقاق مهم، فهي لها معنى متعدد ذو مستويات ومكانة اجتماعية، ويعبر عن متانة النسيج الاجتماعي.

وأضاف عوض في مقابلة مع تلفزيون فلسطين، صباح اليوم السبت، بالتزامن مع التغطية المباشرة لبدء الاقتراع في المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية في الضفة، أن المجتمع الفلسطيني يستطيع أن يدير نفسه من خلال صناديق الاقتراع، وهذا سلوك حضاري ورفيع جدا، منوها إلى أن الفلسطينيين لديهم إرث طويل في التجربة الانتخابية.

وتابع، "أن عملية الاقتراع مسؤولية اجتماعية وقانونية وسياسية، وتعبر عن حق المواطنة، بمعنى أن تؤدي ما عليك، وتأخذ ما لك، وتعبر عن رأيك ونفسك سياسيا واجتماعيا ومهنيا ونقابيا وتطالب بحقوقك".

وأكد عوض، أن الانتخابات تعبر عن نضج المجتمع وتعطشه للتغيير بهدوء وسلمية، وأن صندوق الاقتراع أساس ويجب العودة له، واحترامه كونه أحد أركان الدولة الحديثة، ودولة المواطنة والقانون.

وأشار إلى أن الانتخابات تحل مشاكل كثيرة، وتقلل من التوتر والجدل، وتغير القيادات المحلية، وتحاسب المقصر وتكافئ من له خطة ورؤية وأدوات جديدة.

يذكر أن عملية الاقتراع في المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية 2021 قد انطلقت في تمام الساعة السابعة صباحا في 50 هيئة محلية في جميع محافظات الضفة الغربية، حيث سيتوجه 715 ألف ناخب وناخبة على مدار اليوم إلى مراكز الاقتراع في 50 هيئة محلية بالضفة الغربية.

أخبار ذات صلة

الانتخابات المحلية: 10% نسبة الاقتراع حتى الساعة العاشرة صباحاً

الانتخابات المحلية: 10% نسبة الاقتراع حتى الساعة العاشرة صباحاً

حنا ناصر: اقبال ملفت على صناديق الاقتراع في المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية

حنا ناصر: اقبال ملفت على صناديق الاقتراع في المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية

فيديو.. مواطنة من غزة أمام مجلس حقوق الإنسان: يجب محاسبة إسرائيل على إبادة عائلتي

فيديو.. مواطنة من غزة أمام مجلس حقوق الإنسان: يجب محاسبة إسرائيل على إبادة عائلتي

الاتحاد الأوروبي: نتطلع لإجراء الانتخابات المحلية الفلسطينية في قطاع غزة

الاتحاد الأوروبي: نتطلع لإجراء الانتخابات المحلية الفلسطينية في قطاع غزة

&#34;الزراعة&#34; بغزة تكشف سبب قراراها وقف التصدير المؤقت لكل منتجات الخضار

"الزراعة" بغزة تكشف سبب قراراها وقف التصدير المؤقت لكل منتجات الخضار

اتحاد المعلمين: تم التأكيد على صرف معدل راتب كامل خلال الأشهر القادمة

اتحاد المعلمين: تم التأكيد على صرف معدل راتب كامل خلال الأشهر القادمة

قطاع غزة: حالتا وفاة و33 إصابة في 65 حادث سير خلال أسبوع

قطاع غزة: حالتا وفاة و33 إصابة في 65 حادث سير خلال أسبوع

(فدا) يثمن عالياً جهود الحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال

(فدا) يثمن عالياً جهود الحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عوض: الانتخابات استحقاق مهم يعبر عن متانة النسيج الاجتماعي

عوض: الانتخابات استحقاق مهم يعبر عن متانة النسيج الاجتماعي

(فدا) يثمن عالياً جهود الحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال

(فدا) يثمن عالياً جهود الحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال

كيف جاءت أسعار الذهب اليوم السبت؟

كيف جاءت أسعار الذهب اليوم السبت؟

طالع أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة

طالع أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة

حنيني: العدو مرتبك ولا يفهم إلا لغة القوة والمقاومة

حنيني: العدو مرتبك ولا يفهم إلا لغة القوة والمقاومة

الاحتلال يفرج عن 3 أسرى من رام الله بعد قضاء محكومياتهم المختلفة

الاحتلال يفرج عن 3 أسرى من رام الله بعد قضاء محكومياتهم المختلفة

جبارين لـ الأسرى: مشروع تحريركم وقضيتكم حاضرة دائمًا

جبارين لـ الأسرى: مشروع تحريركم وقضيتكم حاضرة دائمًا

خريشة: الوضع الفلسطيني مهيأ لمواجهة مع الاحتلال

خريشة: الوضع الفلسطيني مهيأ لمواجهة مع الاحتلال

منوعات

أدهم نابلسي يحصل على إجازة في القرآن الكريم

أدهم نابلسي يحصل على إجازة في القرآن الكريم

شاهد كيف إنتقم تامر حسني من رضوى الشربيني

شاهد كيف إنتقم تامر حسني من رضوى الشربيني

شاهد: منى الشاذلي تلفت الأنظار ببدلتها أثناء حفل زفاف شام الذهبي

شاهد: منى الشاذلي تلفت الأنظار ببدلتها أثناء حفل زفاف شام الذهبي

شاهد كيف بررت ديانا حداد ما جرى في حفلها بالعراق

شاهد كيف بررت ديانا حداد ما جرى في حفلها بالعراق

الجمهور يتساءل عن العلاقة بين منة فضالي وسعد رمضان بعد هذه الصورة

الجمهور يتساءل عن العلاقة بين منة فضالي وسعد رمضان بعد هذه الصورة

شاهد: لي لي أحمد حلمي تنشر فيديو طريف لها مع والدها

شاهد: لي لي أحمد حلمي تنشر فيديو طريف لها مع والدها

ما آخر التطورات الصحية للفنان سمير صبري؟

ما آخر التطورات الصحية للفنان سمير صبري؟

الحكم على ناقد فني ومقدمة برامج بتهمة سب وقذف حلا شيحة وزوجها

الحكم على ناقد فني ومقدمة برامج بتهمة سب وقذف حلا شيحة وزوجها

شاهد: طليق مودل روز يشن هجوم ناري عليها &#34;خانتني وسرقتني&#34;

شاهد: طليق مودل روز يشن هجوم ناري عليها "خانتني وسرقتني"

وفاة الفنان أحمد حلاوة بعد صراع مع المرض

وفاة الفنان أحمد حلاوة بعد صراع مع المرض

عربي

أنظار العراقيين تتجه إلى البرلمان لانتخاب رئيس جديد للجمهورية

أنظار العراقيين تتجه إلى البرلمان لانتخاب رئيس جديد للجمهورية

فيديو.. الحوثيون يستهدفون أرامكو ومرافق حيوية سعودية.. والتحالف العربي: &#34;لا زلنا نمارس ضبط النفس&#34;

فيديو.. الحوثيون يستهدفون أرامكو ومرافق حيوية سعودية.. والتحالف العربي: "لا زلنا نمارس ضبط النفس"

مدينة العقبة تستضيف قمة أردنية عراقية مصرية إماراتية

مدينة العقبة تستضيف قمة أردنية عراقية مصرية إماراتية

مصر تعلن ضوابط صلاة التراويح في رمضان

مصر تعلن ضوابط صلاة التراويح في رمضان