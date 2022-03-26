عوض: الانتخابات استحقاق مهم يعبر عن متانة النسيج الاجتماعي

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية في جامعة القدس أحمد عوض، إن الانتخابات استحقاق مهم، فهي لها معنى متعدد ذو مستويات ومكانة اجتماعية، ويعبر عن متانة النسيج الاجتماعي.وأضاف عوض في مقابلة مع تلفزيون فلسطين، صباح اليوم السبت، بالتزامن مع التغطية المباشرة لبدء الاقتراع في المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية في الضفة، أن المجتمع الفلسطيني يستطيع أن يدير نفسه من خلال صناديق الاقتراع، وهذا سلوك حضاري ورفيع جدا، منوها إلى أن الفلسطينيين لديهم إرث طويل في التجربة الانتخابية.وتابع، "أن عملية الاقتراع مسؤولية اجتماعية وقانونية وسياسية، وتعبر عن حق المواطنة، بمعنى أن تؤدي ما عليك، وتأخذ ما لك، وتعبر عن رأيك ونفسك سياسيا واجتماعيا ومهنيا ونقابيا وتطالب بحقوقك".وأكد عوض، أن الانتخابات تعبر عن نضج المجتمع وتعطشه للتغيير بهدوء وسلمية، وأن صندوق الاقتراع أساس ويجب العودة له، واحترامه كونه أحد أركان الدولة الحديثة، ودولة المواطنة والقانون.وأشار إلى أن الانتخابات تحل مشاكل كثيرة، وتقلل من التوتر والجدل، وتغير القيادات المحلية، وتحاسب المقصر وتكافئ من له خطة ورؤية وأدوات جديدة.يذكر أن عملية الاقتراع في المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية 2021 قد انطلقت في تمام الساعة السابعة صباحا في 50 هيئة محلية في جميع محافظات الضفة الغربية، حيث سيتوجه 715 ألف ناخب وناخبة على مدار اليوم إلى مراكز الاقتراع في 50 هيئة محلية بالضفة الغربية.