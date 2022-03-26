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شؤون فلسطينية

"الزراعة" بغزة تكشف سبب قراراها وقف التصدير المؤقت لكل منتجات الخضار

"الزراعة" بغزة تكشف سبب قراراها وقف التصدير المؤقت لكل منتجات الخضار
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد المتحدث باسم وزارة الزراعة، بغزة، أدهم البسيوني، اليوم السبت، أن قرار الوزارة وقف التصدير المؤقت لكل الصادرات لمنتجات الخضار من أجل تعزيز الأسواق المحلية.

وأضاف في تصريحات لإذاعة (الأقصى)، بأن إيقاف التصدير كان له الأثر الإيجابي على بعض السلع، ومع اعتدال درجات الحرارة سينعكس ذلك على سرعة نضوج الثمار، وقلة الإنتاج كانت بسبب الحرارة المنخفضة.

وشدد على أن السبب الرئيسي لقرار الوزارة، هو من أجل عدم ارتفاع أسعار الخضار في شهر رمضان المبارك، وهذا الأمر سينعكس إيجابياً خلال أيام قليلة جداً، وستنخفض الأسعار.

وتابع البسيوني: "وجدنا بعض الأصوات التي تُعارض القرار، نؤكد أننا مع مصالح المزارع الفلسطيني على قاعدة لا ضرر ولا ضِرار".

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