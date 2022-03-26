اتحاد المعلمين: تم التأكيد على صرف معدل راتب كامل خلال الأشهر القادمة



لقد تواصل معنا خلال الأيام السابقة العديد من المسؤولين في الحكومة الفلسطينية ووزارة المالية وتم التأكيد على صرف معدل راتب كامل خلال الأشهر القادمة.





تم الاتفاق مع وزارة التربية والمالية على صرف أجور المراقبة للثانوية العامة خلال الأيام القادمة حيث تم تحويل نصف المبلغ الأسبوع الماضي وسيتم تحويل باقي المبلغ هذا الأسبوع.





وسيتم بعدها صرف أجور التصحيح وأيضا سيتم جدولة الاستحقاقات المالية للمعلمين من مراقبة توظيف ومناهج وغيرها على دفعات شهرية والعمل جارٍ في وزارة المالية والتربية على إنهاء الملفات العالقة بخصوص المحافظات الشمالية والجنوبية من احتساب العقود 2016 وصرف درجاتهم ومستحقاتهم وملف العقود 2019 العالق حيث تم تجهيز البيانات من وزارة التربية والمالية لرفعها وسيتم الصرف لعلاوات الاتحاد فور انتهاء الأزمة المالية وبخصوص ملفات المحافظات الجنوبية من مواصلات ودرجات وملف 2006 والعمل جاري على التنفيذ قريبا وسيتم تقسيم الملف الى دفعات شهرية.



والعمل جارٍ مع وزارة التربية لاستكمال تحويل العلاوات الإشرافية إلى طبيعة عمل وتم مخاطبة وزارة المالية لإدراج غلاء المعيشة على موازنة 2022.



وسيبقى الاتحاد متابع لكافة القضايا حتى تحقيقها.



رام الله - دنيا الوطنكشف الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، اليوم السبت، أنه سيتم صرف معدل رواتب كاملة للموظفين خلال الأشهر القادمة، وفق ما أكد له، مسؤولون في الحكومة الفلسطينية ووزارة المالية.جاء ذلك في بيان نشره الاتحاد عبر حسابه على( فيسبوك)، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة التربية والمالية على صرف أجور المراقبة للثانوية العامة خلال الأيام القادمة، حيث تم تحويل نصف المبلغ الأسبوع الماضي، وسيتم تحويل باقي المبلغ هذا الأسبوع.وفيما يلي نص البيان: