(فدا) يثمن عالياً جهود الحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنثمن الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) عالياً جهود الحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث قادت الإضراب في ظل العمل الوطني الموحد من قبل كافة الأسرى.وأكد بسام حسونة عضو اللجنة المركزية لـ (فدا)، مسؤول ملف الأسرى للحزب، أن قادة الحركة الأسيرة علقوا إضرابهم المفتوح عن الطعام الذي كان من المقرر الشروع به غداً الجمعة، بعد انتفاضتهم لشهر ونصف واتفاق يلبي مطالبهم العادلة.ووجه (فدا) تحية البطولة والتضحية لأسيراتنا وأسرانا الأبطال داخل السجون والمعتقلات، وهم يحققون انتصاراً حقيقيا على دولة الاحتلال الإسرائيلي وأدواتها، بعد شهر ونصف من انتفاضتهم الموحدة، والتي استطاعوا من خلالها إجبار إدارة المعتقلات على الاستجابة لمطالبهم الحياتية والصحية، حيث كانوا على موعد مع إضراب مفتوح عن الطعام في سبيلها يوم الخامس والعشرين من الشهر الجاري.‎ وثمن حسونة كافة الجهود العظيمة والكبيرة من قبل الكل الوطني وكذلك القيادة الفلسطينية ، وكافة فصائل العمل الوطني.‎ وأكد أن الحركة الأسيرة بصمودها ووحدتها استطاعت أن تلقن الاحتلال درسا حقيقيا بأننا أمام واقع جديد ومعادلة جديدة، وبرسالة واضحة بأن المساس بأي أسير هو مساس بالحركة الأسيرة بكل فصائلها وتنظيماتها.وطالب (فدا) المؤسسات الحقوقية والإنسانية والمجتمع الدولي بكافة تشكيلاته، بالخروج عن صمته وتحمل مسؤولياته تجاه أسرانا ومعتقلينا وإعطاء قضيتهم الاهتمام ذاته المولى للحرب الروسية الأوكرانية، والتعامل مع شعوبهما على أنهم ضحايا، ونحن الضحايا الحقيقيون منذ أكثر من سبعة عقود.ووجه (فدا) تحياته إلى كافة أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج، وكذلك الى المؤسسات الحقوقية والعاملة في مجال دعم وإسناد أسرانا.