أمير قطر: معاداة السامية يستخدم على نحو خاطئ ضد كل من ينتقد سياسات إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنقال أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، اليوم السبت: إن "العداء للسامية يستخدم على نحو خاطئ ضد كل من ينتقد سياسات إسرائيل، ما يضر بالصراع ضد العنصرية".جاء ذلك خلال افتتاح (منتدى الدوحة 20)، وقال تميم: "أذكركم بالملايين من الفلسطينيين الذين عانوا من الاحتلال الإسرائيلي"، مشددا على أنه "يتوجب علينا جميعا أن نقف وقفة جادة لتحديد مستقبل النظام الدولي".وأشار إلى أن "الإسلاموفوبيا لا تقتصر على قوى اليمين الشعبوي، وأنها تحتاج وقفة ضدها"، مضيفا "اخترنا طريق الحوار العقلاني القائم على الموازنة بين القيم والمصالح"، مؤكدا "على موقف دولة قطر الثابت من نبذ العنف".وتابع: "عسكرة الحلول تنامت لتصل واحدة من أصعب ذرواتها في العقود الأربعة الأخيرة في الحرب الأوكرانية".وأضاف أمير قطر: "الفجوة الاجتماعية والاقتصادية بين الدول تنبئ بخلل جسيم في الاقتصادات الكلية"، مشيرا إلى أن "عالم اليوم وصل إلى مرحلة مفصلية على كافة المستويات، السياسية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وأن هذه المرحلة تتطلب مراجعات جذرية قبل أن يصل العالم إلى حالة من فقدان التوازن".وتنطلق اليوم السبت، أعمال النسخة العشرين من منتدى الدوحة، وتستمر يومين، تحت عنوان "التحول إلى عصر جديد"، وذلك بهدف اطلاق الحوار والنقاش حول التحديات الحرجة التي تواجه عالمنا، وتعزيز تبادل الأفكار، وصناعة السياسات، وتقديم التوصيات القابلة للتطبيق، بمشاركة عدد من رؤساء حكومات ووزراء عرب.