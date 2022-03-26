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شؤون فلسطينية

حنيني: العدو مرتبك ولا يفهم إلا لغة القوة والمقاومة

حنيني: العدو مرتبك ولا يفهم إلا لغة القوة والمقاومة
رام الله - دنيا الوطن
أشاد القيادي في حركة حركة حماس عبد الحكيم حنيني، بانتصار الأسرى الفلسطينيين على السجان الإسرائيلي بعد رضوخه لمطالبهم مقابل وقف إضرابهم الجماعي عن الطعام الذي كان مقررا أن يبدأ يوم غد الجمعة.

وأكد حنيني أن أهمية انتصار الأسرى يمكن في درسين مهمين لأبناء شعبنا، الأول وحدتنا وتكاتفنا هو طريق تحقيق الانتصار، والثاني أن العدو لا يفهم إلا لغة القوة، وأنه لا يمكن أن نستعيد حقوقنا ومقدساتنا ووطننا إلا بالمقاومة.

وقال: "يجب علينا كفصائل (مقاوِمة وسياسية) أن نبني على هذا الانتصار بتعزيز الوحدة والتنسيق الوطني وكافة خطواتنا، والوقوف صفا واحدا ويدا بيد نقاوم على أرضنا حتى نحقق انجازات كما فعل الأسرى".

وأضاف أن الأسرى هم في الخندق الأول بالمواجهة ويبرهنون يوما بعد يوم أنه بالوحدة والتماسك يمكن أن نحقق الإنجازات العظيمة لأبناء شعبنا.

ولفت الانتباه إلى أن العدو الإسرائيلي مرتبك ويبذل جهده لنزع فتيل المواجهة والتصعيد مع الشعب الفلسطيني، وتجنب تكرار ما حدث في شهر رمضان الماضي باندلاع معركة "سيف القدس" واصطفاف المقاومة وأبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم معا.

وأضاف حنيني أن "سيف القدس" هي نموذج وطني كبير لوحدة المقاومة في مواجهة الاحتلال، وشدد على أن على المقاومة وفصائلها أن تبذل كل ما تستطيع لإطلاق سراح الأسرى وتخليصهم من قيدهم.

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