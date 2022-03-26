مباشر | انطلاق عملية الاقتراع للانتخابات المحلية "المرحلة الثانية"

شؤون فلسطينية

الاحتلال يفرج عن 3 أسرى من رام الله بعد قضاء محكومياتهم المختلفة

الاحتلال يفرج عن 3 أسرى من رام الله بعد قضاء محكومياتهم المختلفة
رام الله - دنيا الوطن
أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عن 3 أسرى فلسطينيين بعد أن أمضوا محكومياتهم المختلفة في السجون.

وأطلقت سلطات الاحتلال سراح الأسير رياض ناصر من قرية دير قديس برام الله بعد 9 أعوام من الاعتقال، والأسير حسام خضر من مخيم الأمعري، بعد عام من الاعتقال الإداري، والأسير عز الدين فايز الريماوي من بيت ريما بعد 18 شهرا في الأسر.

والمحرر رياض ناصر (46عامًا)، اعتقل في تشرين أول 2010، وجرى تمديد اعتقاله في البداية أربع مرات بواقع ستة شهور في كل مرة، وتعرض لعدة اعتقالات، وأمضى أكثر من 17 عاماً في سجون الاحتلال، وهو متزوج ولديه ابنة وحيدة (شهد).

ولم يلمّ شمل المحرر ناصر بأسرته وزوجته التي ارتبط بها في عام 2005 سوى فترة بسيطة تقدر بالعامين أما باقي الفترة فقد أمضاها متنقلاً بين عدة سجون في ظل الاعتقال الإداري.

وفي عام 2019م، تمكن من الحصول على شهادة الماجستير من كلية الفقه بجامعة القدس "أبوديس"، رغم سنوات الاعتقال وتضييق الاحتلال.

 فيما أعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر حسام خضر بتاريخ 7/4/2021 بعد اقتحام منزله في مخيم الأمعري، ونقلته الى عوفر، وبعد أسبوع أصدرت بحقه قرار اعتقال إداري لمدة 4 شهور.

والمحرر خضر كان قد اعتقل عدة مرات، وأمضى سنوات في سجون الاحتلال جزء منها تحت الاعتقال الإداري.

كذلك أفرجت سلطات الاحتلال عن الطالب في كلية الطب بجامعة القدس عز الدين فايز الريماوي بعد "18" شهراً من الاعتقال وغرامة مالية وقدرها "4000" شيكل.

واعتقلت قوات الاحتلال الريماوي قبل 18 شهرا، بعد أن تعرض إلى جانب عدد من طلبة الكتلة الإسلامية في الجامعة للملاحقة المستمرة والاعتقال على خلفية نشاطهم في صفوف الكتلة الإسلامية.

أخبار ذات صلة

طالع أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة

طالع أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة

حنيني: العدو مرتبك ولا يفهم إلا لغة القوة والمقاومة

حنيني: العدو مرتبك ولا يفهم إلا لغة القوة والمقاومة

جبارين لـ الأسرى: مشروع تحريركم وقضيتكم حاضرة دائمًا

جبارين لـ الأسرى: مشروع تحريركم وقضيتكم حاضرة دائمًا

خريشة: الوضع الفلسطيني مهيأ لمواجهة مع الاحتلال

خريشة: الوضع الفلسطيني مهيأ لمواجهة مع الاحتلال

دعوات للمشاركة في فعاليات إحياء يوم الأرض الفلسطيني اليوم شرق غزة

دعوات للمشاركة في فعاليات إحياء يوم الأرض الفلسطيني اليوم شرق غزة

القيادي ناصيف: انتصار الأسرى تأكيد على أن الحقوق تنتزع ولا تستجدى

القيادي ناصيف: انتصار الأسرى تأكيد على أن الحقوق تنتزع ولا تستجدى

الرئيس عباس يهنئ نظيره البنغالي بذكرى الاستقلال

الرئيس عباس يهنئ نظيره البنغالي بذكرى الاستقلال

قرار إسرائيلي باستمرار دخول المستوطنين إلى المسجد الأقصى خلال رمضان

قرار إسرائيلي باستمرار دخول المستوطنين إلى المسجد الأقصى خلال رمضان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حنيني: العدو مرتبك ولا يفهم إلا لغة القوة والمقاومة

حنيني: العدو مرتبك ولا يفهم إلا لغة القوة والمقاومة

الاحتلال يفرج عن 3 أسرى من رام الله بعد قضاء محكومياتهم المختلفة

الاحتلال يفرج عن 3 أسرى من رام الله بعد قضاء محكومياتهم المختلفة

جبارين لـ الأسرى: مشروع تحريركم وقضيتكم حاضرة دائمًا

جبارين لـ الأسرى: مشروع تحريركم وقضيتكم حاضرة دائمًا

خريشة: الوضع الفلسطيني مهيأ لمواجهة مع الاحتلال

خريشة: الوضع الفلسطيني مهيأ لمواجهة مع الاحتلال

القيادي ناصيف: انتصار الأسرى تأكيد على أن الحقوق تنتزع ولا تستجدى

القيادي ناصيف: انتصار الأسرى تأكيد على أن الحقوق تنتزع ولا تستجدى

الرئيس عباس يهنئ نظيره البنغالي بذكرى الاستقلال

الرئيس عباس يهنئ نظيره البنغالي بذكرى الاستقلال

&#34;الخارجية&#34;: الاعتداء على السعودية استهداف لأمن واستقرار المنطقة برمتها والاقتصاد العالمي

"الخارجية": الاعتداء على السعودية استهداف لأمن واستقرار المنطقة برمتها والاقتصاد العالمي

راصد جوي: ارتفاعات متتالية من منتصف الأسبوع حتى بداية رمضان

راصد جوي: ارتفاعات متتالية من منتصف الأسبوع حتى بداية رمضان

منوعات

أدهم نابلسي يحصل على إجازة في القرآن الكريم

أدهم نابلسي يحصل على إجازة في القرآن الكريم

شاهد كيف إنتقم تامر حسني من رضوى الشربيني

شاهد كيف إنتقم تامر حسني من رضوى الشربيني

شاهد: منى الشاذلي تلفت الأنظار ببدلتها أثناء حفل زفاف شام الذهبي

شاهد: منى الشاذلي تلفت الأنظار ببدلتها أثناء حفل زفاف شام الذهبي

شاهد كيف بررت ديانا حداد ما جرى في حفلها بالعراق

شاهد كيف بررت ديانا حداد ما جرى في حفلها بالعراق

الجمهور يتساءل عن العلاقة بين منة فضالي وسعد رمضان بعد هذه الصورة

الجمهور يتساءل عن العلاقة بين منة فضالي وسعد رمضان بعد هذه الصورة

شاهد: لي لي أحمد حلمي تنشر فيديو طريف لها مع والدها

شاهد: لي لي أحمد حلمي تنشر فيديو طريف لها مع والدها

ما آخر التطورات الصحية للفنان سمير صبري؟

ما آخر التطورات الصحية للفنان سمير صبري؟

الحكم على ناقد فني ومقدمة برامج بتهمة سب وقذف حلا شيحة وزوجها

الحكم على ناقد فني ومقدمة برامج بتهمة سب وقذف حلا شيحة وزوجها

شاهد: طليق مودل روز يشن هجوم ناري عليها &#34;خانتني وسرقتني&#34;

شاهد: طليق مودل روز يشن هجوم ناري عليها "خانتني وسرقتني"

وفاة الفنان أحمد حلاوة بعد صراع مع المرض

وفاة الفنان أحمد حلاوة بعد صراع مع المرض

عربي

فيديو.. الحوثيون يستهدفون أرامكو ومرافق حيوية سعودية.. والتحالف العربي: &#34;لا زلنا نمارس ضبط النفس&#34;

فيديو.. الحوثيون يستهدفون أرامكو ومرافق حيوية سعودية.. والتحالف العربي: "لا زلنا نمارس ضبط النفس"

مدينة العقبة تستضيف قمة أردنية عراقية مصرية إماراتية

مدينة العقبة تستضيف قمة أردنية عراقية مصرية إماراتية

مصر تعلن ضوابط صلاة التراويح في رمضان

مصر تعلن ضوابط صلاة التراويح في رمضان

الأردن يشهد قمة رباعية عربية

الأردن يشهد قمة رباعية عربية