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شؤون فلسطينية

جبارين لـ الأسرى: مشروع تحريركم وقضيتكم حاضرة دائمًا

جبارين لـ الأسرى: مشروع تحريركم وقضيتكم حاضرة دائمًا
رام الله - دنيا الوطن
قال زاهر جبارين مسؤول مكتب الشهداء والجرحى والأسرى في حركة "حماس"، إننا "نرقب سلوك الاحتلال وإدارة سجونه"، مؤكدا أن الأسرى خط أحمر وأن أي مساس بهم وبمنجزاتهم لن يمر.

وقال في تصريح صحفي حول تحقيق الأسرى انتصارا جديدا على إدارة سجون الاحتلال وتعليق خطوة الإضراب الشامل: "أمام هذا الانجاز الكبير، فإننا نرقب سلوك الاحتلال وإدارة سجونه، ونؤكد على أن الأسرى خط أحمر وأن أي مساس بهم وبمنجزاتهم لن يمر".

 وأضاف جبارين: "نقول لأسرانا بأن مشروع تحريركم و قضيتكم حاضرة وبشكل دائم على طاولة القيادة". وحيا أسرانا الأبطال داخل سجون الاحتلال وبارك نصرهم وقهرهم للسجان، قائلا: "كما نحيي أبناء شعبنا الفلسطيني بكل قطاعاته وشرائحه وفصائله لوقوفهم واصطفافهم خلف أسرانا وقضيتهم العادلة".

  وثمن جبارين دور الوسطاء لاسيما الأشقاء المصريين والقطريين وكافة الجهات التي سعت لوقف تغوّل الاحتلال واستفراده بالأسرى.  وقال: "تقف الحركة الفلسطينية الأسيرة اليوم بعزيمة وإرادة وثبات لتبرهن من جديد أنها قادرة على الصمود وانتزاع الحقوق، والانتصار على غطرسة السجّان".

  وقررت الحركة الوطنية الأسيرة، أول أمس الخميس، تعليق الإضراب الجماعي عن الطعام الذي كان مقررا أمس الجمعة، بعد انتزاعها اتفاقا يقضي بتلبية إدارة سجون الاحتلال لمطالب الأسرى، وذلك بعد مضي نحو شهر ونصف الشهر على انتفاضتهم.  

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