أنظار العراقيين تتجه إلى البرلمان لانتخاب رئيس جديد للجمهورية





ويفترض أن يحصل المرشح على أصوات ثلثي النواب ليفوز، وفق ما نقل موقع "الشرق".



ويحاول التحالف الثلاثي (التيار الصدري، الديمقراطي الكردستاني، التحالف السني) حشد أكبر عدد من الأصوات لعبور العتبة المطلوبة لافتتاح جلسة التصويت على الرئيس، وهي ثلثي أعضاء المجلس (220 نائباً).



وبلغة الأرقام لا يستطيع التحالف الثلاثي بمقاعده في البرلمان سوى توفير 141 نائباً فقط، وهو ما لا يؤهله لعقد الجلسة، الأمر الذي دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلى توجيه دعوة للمستقلين الذين يبلغ عددهم 43 نائباً.



إضافة إلى دعوة الكتل السياسية الجديدة مثل "الجيل الجديد"، و"إشراقة كانون"، و"امتداد" والتي تشكل مجتمعة 24 نائباً، فضلاً عن 16 كتلة سياسية فائزة بمقعد واحد، إلى تأييد التحالف الثلاثي في مسعاه لتشكيل حكومة أغلبية والدخول إلى الجلسة وانتخاب رئيس الجمهورية.



رام الله - دنيا الوطنوسط دعوات للمقاطعة، وتأزم سياسي متواصل منذ شهر، يعقد البرلمان العراقي، اليوم السبت، جلسةً من المقرر أن ينتخب فيها رئيساً للجمهورية، في محاولة هي الثانية.ورغم وجود 40 مرشحاً لمنصب رئاسة الجمهورية، إلا أن المنافسة الفعلية تنحصر بين شخصيتين، تمثلان أبرز حزبين كرديين: الرئيس الحالي منذ عام 2018 برهم صالح، مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وريبر أحمد، مرشح الحزب الديموقراطي الكردستاني.