القيادي ناصيف: انتصار الأسرى تأكيد على أن الحقوق تنتزع ولا تستجدى

رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة حماس رأفت ناصيف أن انتصار الأسرى يؤكد بأن الحقوق تنتزع انتزاعا ولا تستجدى، وأن الاحتلال لا يفهم سوى لغة القوي.ووجه ناصيف التحية للأسرى الذي رسموا لوحة شرف ونصر جديد بوحدتهم وتمسكهم بحقوقهم.وقال:" ألف تحية للأسرى والحرية القريبة لكم جميعا أسرانا شيوخاً وأطفالاً وحرائر وأبطال شعبنا العظيم".وأشار القيادي ناصيف الى أن انتصار الأسرى القادم سيكون بإذن الله على طريق الحرية لأسرانا الإداريين، الذين يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم 84 على التوالي للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.وقررت الحركة الوطنية الأسيرة، مساء اول أمس الخميس، تعليق الإضراب الجماعي عن الطعام الذي كان مقررا امس الجمعة، بعد اتنزاعها اتفاقا يقضي بتلبية مطالب الأسرى، وذلك بعد مضي نحو شهر ونصف على انتفاضتهم.وجاء في بيان رقم 10 صادر عن لجنة الطوارئ الوطنية العليا بالحركة الوطنية الأسيرة، أن العدو أجبر على التراجع عن كافة إجراءاته بحقنا؛ والتي سعى لفرضها خلال الفترة الأخيرة، ظانًا أننا لقمة سائغة وأننا لسنا قادرين على مواجهته ولكن إرادة أسرانا الصلبة أثبتت كما فعلت دائمًا أنها قادرة بوحدتها الوطنية على رد العدوان وكسر شوكة عدونا.وبدورها تقدَّمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأسمى آيات التهاني وعظيم الافتخار للحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، بالإنجاز الكبير والصمود في وجه صلف ما يسمَّى إدارة السجون الصهيونية، وتسجيل العديد من الإنجازات وإجبارها على التراجع عن الإجراءات القمعية بحق أسرانا وأسيراتنا.