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دولي

إسرائيل والمغرب توقعان على مذكرة تفاهم للتعاون العسكري

إسرائيل والمغرب توقعان على مذكرة تفاهم للتعاون العسكري
جانب من لقاء مسؤولين عسكريين مغاربة وإسرائيليين
رام الله - دنيا الوطن
وقعت كل من إسرائيل والمغرب، على مذكرة تفاهم للتعاون العسكري، خلال أول زيارة عسكرية رسمية إسرائيلية للرباط اختتمت يوم الخميس. 

وقالت وزارة الجيش الإسرائيلي، أن رئيس الهيئة الاستراتيجية تال كالمان، وقائد لواء العلاقات الخارجية، أفي دافرين وقائد لواء التفعيل في هيئة الاستخبارات البريغادير "ج"، اجتمعوا مع مسؤولين في قيادة الجيش المغربي وعلى رأسهم المفتش العام للقوات المسلحة الملكية الجنرال دوكور دارمي بلخير الفاروق.

واتفق الجانبان على تشكيل لجنة عسكرية مشتركة تمهيداً للتوقيع على خطة عمل بين الجانبين، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

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