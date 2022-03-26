قرار إسرائيلي باستمرار دخول المستوطنين إلى المسجد الأقصى خلال رمضان





وأفادت بأن قراراً نهائياً بهذا الشأن سيتخذ الأسبوع المقبل في جلسة برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت.





وأضاف أن الدوائر الأمنية تعتقد بأن مستوى التوتر الحالي في القدس أقل مما كان عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي، وبالتالي ما من سبب لفرض قيود في المدينة.

رام الله - دنيا الوطنذكرت (القناة 11) الإسرائيلية، بأن الشرطة ومجلس الأمن القومي في إسرائيل، قررا في هذه المرحلة استمرار دخول المستوطنين إلى المسجد الأقصى أثناء شهر رمضان المبارك.