بدء الاقتراع في المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية في الضفة الغربية





وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها وبدأت باستقبال الناخبين في تمام الساعة السابعة صباحا.



حيث سيتوجه 715 ألف ناخب وناخبة على مدار اليوم إلى مراكز الاقتراع في 50 هيئة محلية بالضفة الغربية، وذلك من خلال التنسيق مع الشرطة لتأمين عملية الانتخابات في مختلف محافظات الضفة، خاصة في 12 مركز اقتراع تقع في مناطق الخليل المصنفة بـ(H2) الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.



ووزعت لجنة الانتخابات 1203 صناديق اقتراع على محطات الاقتراع (غرف صفيّة) في جميع الهيئات المحلية.



وأكدت اللجنة أن الاقتراع يتم بشكل شخصي، وعلى الناخب أن يحمل بطاقة اثبات الشخصية "الهوية" ليتمكن من الإدلاء بصوته، داعية جمهور الناخبين إلى التوجه مبكراً للتصويت وتجنب ساعات الذروة "المساء" التي قد تشهد اكتظاظاً في المراكز.



وبينت أن عملية التصويت تتم على ورقة الاقتراع من خلال وضع الناخب إشارة (X) داخل المربع إلى يمين قائمة انتخابية واحدة فقط، مشددة على أن التصويت يجب أن يتم بما يحافظ على سرية الاقتراع، لذا يُمنع اصطحاب الهواتف النقالة أثناء التصويت.



ولفتت لجنة الانتخابات إلى وضع سلسلة من الإجراءات الخاصة باقتراع المواطنين الأميين ومواءمة مراكز ومحطات الاقتراع وورقة التصويت للناخبين من ذوي الإعاقة البصرية، مشيرة إلى البروتوكول الصحي للوقاية من فيروس "كورونا" الذي يجبر الناخبين والصحفيين والمراقبين والوكلاء وطواقم اللجنة على الالتزام بارتداء الكمامة والقفازات والتباعد الجسدي والتعقيم.



وستعلن اللجنة على مدار يوم الاقتراع بشكل دوري كل 3 ساعات نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية لكل هيئة يجري فيها اقتراع، ويتم بث هذه البيانات عبر شاشات العرض داخل المركز الإعلامي وتوزيعها على وسائل الإعلام والصحفيين المعتمدين وعلى موقع اللجنة الالكتروني ومنصاتها بمواقع التواصل.



وفيما يتعلق بعملية الفرز، قالت إن فرز وعد الأصوات يتم داخل نفس محطات الاقتراع بحضور من يرغب من المراقبين ووكلاء القوائم الانتخابية والصحفيين، وتوثق النتائج في محضر الفرز الذي يُعلق على باب المحطة، وتتم في مقر الهيئة المحلية عملية تجميع الأصوات الواردة من مراكز الاقتراع، وتعلن نتائج تجميع الأصوات التي حصلت عليها القوائم، ويرسل المحضر التجميعي إلى مكتب لجنة الانتخابات في المنطقة الانتخابية ومنه إلى المقر العام للجنة الانتخابات في مدينة البيرة.



ومن المقرر أن تعقد اللجنة في اليوم التالي للاقتراع (الأحد 27/3/2022) مؤتمراً صحفياً تعلن فيه نتائج الانتخابات المحلية 2021 "المرحلة الثانية"، بما يشمل عدد الأصوات والمقاعد التي حصلت عليها كل قائمة وأسماء الفائزين من كل هيئة محلية، إلى جانب نسب المشاركة النهائية في الاقتراع وعلى مستوى كل هيئة محلية، كما يتم نشر النتائج على موقع اللجنة الالكتروني، وتكون هذه النتائج قابلة للطعن لدى محكمة الانتخابات خلال أسبوع.



ومن بين الناخبين 13 ألفا من الأشخاص ذوي الإعاقة، و49 ألفا من كبار السن الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما، سيصوتون في الطوابق الأرضية من محطات الاقتراع، بالإضافة إلى استبدال 22 مركز اقتراع بسبب عدم مواءمتها بمراكز جديدة موائمة لتراعي حق الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن في الانتخاب، بالإضافة إلى افتتاح 22 مركز اقتراع جديدا في 12 هيئة محلية بهدف تقليل الاكتظاظ في مراكز ومحطات الاقتراع الأساسية التزاما بالتباعد للوقاية من فيروس "كورونا"، وحرصت عند اختيار المراكز المساندة أن تكون ملاصقة قدر الإمكان للمراكز الأساسية.



تجدر الإشارة إلى المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية 2021، قد انطلقت بتاريخ 11-12-2021، في 154 هيئة محلية في جميع محافظات الضفة الغربية





رام الله - دنيا الوطنانطلقت، اليوم السبت، عملية الاقتراع في المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية 2021، في 50 هيئة محلية في جميع محافظات الضفة الغربية.