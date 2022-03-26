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شؤون فلسطينية

ارتفاع طفيف.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الثلاثاء

ارتفاع طفيف.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الثلاثاء
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو غائماً جزئياً وباردا في المناطق الجبلية دافئا نسبيا في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وبارداً إلى شديد البرودة، والرياح غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأحد، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف دافئا نسبيا ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الاثنين، يكون الجو صافياً بوجه عام ومعتدلاً ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام والرياح شمالية شرقية إلى شرقية  خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية والرياح شمالية شرقية إلى  جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 12-6 13-5 17-10 بيت لحم 12-6 13-5 17-10
رام الله والبيرة 11-5 12-4 16-9 طولكرم 15-10 16-9 20-14
نابلس 13-6 14-5 18-11 قلقيلية 15-10 16-9 20-14
جنين 15-7 16-6 19-10 سلفيت 12-6 13-5 17-10
طوباس 16-8 17-7 21-10 روابي 13-6 14-5 18-11
الخليل 11-5 12-4 16-9 غزه 16-11 17-10 21-13
أريحا 20-11 21-10 24-14 خانيونس 16-11 17-10 21-13
الأغوار الشمالية 18-9 19-8 22-12 رفح 17-10 18-9 22-12

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