الرئيس عباس لـ "العاهل السعودي":ندين كافة أشكال الأعمال العدائية التي تطال أمن واستقرار المملكة





وقال في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، "نعرب عن أشد عبارات الاستنكار والإدانة للعمل الإرهابي البغيض، ولكافة أشكال الأعمال العدائية والإجرامية التي تطال أمن واستقرار المملكة العربية السعودية، وتتعارض مع القوانين والأعراف الدولية والإنسانية والأخلاق".



وأكد الرئيس عباس الوقوف والتضامن التاميْن مع المملكة العربية السعودية، "في كل ما من شأنه منع هذه الاعتداءات الإرهابية، سائلا المولى عز وجل أن يحفظكم ويسدد خطاكم لما فيه خير وأمن وازدهار المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



كما بعث الرئيس عباس، برقية لولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، معربا فيها عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الصاروخي الجبان، ولجميع أشكال الأعمال الإجرامية التي تهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة العربية السعودية.



وقال الرئيس: "نعرب عن تضامننا الكامل مع المملكة وقيادتها ضد جميع أشكال الأعمال العدائية والإجرامية والإرهابية ومن يقف ورائها، ونسأل الله تعالى أن يحفظ المملكة وشعبها بكل الخير والأمن والرخاء".





رام الله - دنيا الوطناستنكر الرئيس محمود عباس، الهجمات التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية، من قبل جماعة الحوثيين.