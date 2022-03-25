"الخارجية": الاعتداء على السعودية استهداف لأمن واستقرار المنطقة برمتها والاقتصاد العالمي





واعتبرت وزارة الخارجية "هذا الاعتداء استهدافاً لأمن واستقرار المنطقة برمتها والاقتصاد العالمي".





وأكدت الوزارة على وقوف دولة فلسطين الدائم الى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة، وهي على ثقة تامه بقدرة المملكة على مواجهة الإرهاب وهزيمته بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

رام الله - دنيا الوطنأدانت وزارة الخارجية والمغتربين، بأشد العبارات "الاعتداءات الإرهابية الجبانة التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية الشقيقة هذا اليوم، والتي استهدفت المنشآت النفطية والبنى التحتية.