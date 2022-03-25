شؤون فلسطينية

قيادي بـ (حماس) للمواطنين: انتخبوا من يحارب الفساد ويخدم البلاد والعباد

قيادي بـ (حماس) للمواطنين: انتخبوا من يحارب الفساد ويخدم البلاد والعباد
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نصح القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، حسين أبو كويك، أبناء شعبنا في الضفة المحتلة بانتخاب أهل الإصلاح ومن يحاربون الفساد ويخدمون البلاد والعباد.

وقال أبو كويك، عشية انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات الهيئات المحلية (البلديات) بالضفة الغربية غداً السبت: "صوتكم أمانة، فضعوه حيث مظنة الإصلاح ومحاربة الفساد وخدمة البلاد والعباد".

وأضاف: "صوتوا لمن تتوسمون فيه الخير والعمل الصالح المفيد من أبناء شعبكم لخدمة وطنكم ولتطوير مدنكم".

وأتمت لجنة الانتخابات المركزية كافة الترتيبات والاستعدادات اللازمة ليوم الاقتراع والفرز، غداً السبت، ضمن المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية.

وأوضحت اللجنة بأن مراكز الاقتراع ستفتح أبوابها الساعة السابعة صباحاً (بالتوقيت الشتوي) في الهيئات المحلية التي ستجري فيها المرحلة الثانية والبالغ عددها 50 هيئة في الضفة الغربية، لاستقبال ما يزيد عن 715 ألف ناخب وناخبة للتصويت حتى الساعة السابعة مساءً (بالتوقيت الشتوي)، بحسب ما جاء على موقع اللجنة الالكتروني.

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