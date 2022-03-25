فيديو.. الحوثيون يستهدفون أرامكو ومرافق حيوية سعودية.. والتحالف العربي: "لا زلنا نمارس ضبط النفس"

استهدف الحوثيون مساء الجمعة، مواقع شركة "أرامكو" السعودية، في جدة، بالإضافة إلى مرافق حيوية في الرياض، "بصواريخ مجنحة".



وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيي سريع في بيان: "ردا على استمرار الحصار على بلدنا وشعبنا وتدشينا للعام الثامن من الصمود نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية كسر الحصار الثالثة".



وأضاف أنهم استهدفوا بدفعات من الصواريخ الباليستية والمجنحة وسلاح الجو المسير منشآت "أرامكو" في جدة ومنشآت حيوية في العاصمة الرياض بدفعة من الصواريخ المجنحة.



وأفاد بأنه تم استهداف مصفاة رأس التنورة ومصفاة رابغ النفطية بأعداد كبيرة من الطائرات المسيرة.



أعلن التحالف العربي في اليمن، الجمعة، استهداف الحوثيين لخزانات الشركة الوطنية للمياه بظهران الجنوب، في السعودية.



وأضاف التحالف في بيان صحافي، أن "الهجوم خلف أضراراً مادية في بعض المركبات المدنية، والمنازل السكنية، جرّاء الهجمات الحوثية على ظهران الجنوب".



يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه التحالف، بأن الدفاعات السعودية دمرت صاروخاً باليستياً، أطلقه الحوثيون تجاه جازان، ومسيرةً مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه نجران.



وقال التحالف في بيان: "لا زلنا نمارس ضبط النفس".















رام الله - دنيا الوطن