عربي

فيديو.. الحوثيون يستهدفون أرامكو ومرافق حيوية سعودية.. والتحالف العربي: "لا زلنا نمارس ضبط النفس"

فيديو.. الحوثيون يستهدفون أرامكو ومرافق حيوية سعودية.. والتحالف العربي: "لا زلنا نمارس ضبط النفس"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
استهدف الحوثيون مساء الجمعة، مواقع شركة "أرامكو" السعودية، في جدة، بالإضافة إلى مرافق حيوية في الرياض، "بصواريخ مجنحة".

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيي سريع في بيان: "ردا على استمرار الحصار على بلدنا وشعبنا وتدشينا للعام الثامن من الصمود نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية كسر الحصار الثالثة".

وأضاف أنهم استهدفوا بدفعات من الصواريخ الباليستية والمجنحة وسلاح الجو المسير منشآت "أرامكو" في جدة ومنشآت حيوية في العاصمة الرياض بدفعة من الصواريخ المجنحة.

وأفاد بأنه تم استهداف مصفاة رأس التنورة ومصفاة رابغ النفطية بأعداد كبيرة من الطائرات المسيرة.

أعلن التحالف العربي في اليمن، الجمعة، استهداف الحوثيين لخزانات الشركة الوطنية للمياه بظهران الجنوب، في السعودية.

وأضاف التحالف في بيان صحافي، أن "الهجوم خلف أضراراً مادية في بعض المركبات المدنية، والمنازل السكنية، جرّاء الهجمات الحوثية على ظهران الجنوب".

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه التحالف، بأن الدفاعات السعودية دمرت صاروخاً باليستياً، أطلقه الحوثيون تجاه جازان، ومسيرةً مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه نجران.

وقال التحالف في بيان: "لا زلنا نمارس ضبط النفس".

 


 


أخبار ذات صلة

مدينة العقبة تستضيف قمة أردنية عراقية مصرية إماراتية

مدينة العقبة تستضيف قمة أردنية عراقية مصرية إماراتية

مصر تعلن ضوابط صلاة التراويح في رمضان

مصر تعلن ضوابط صلاة التراويح في رمضان

الأردن يشهد قمة رباعية عربية

الأردن يشهد قمة رباعية عربية

شاهد: شعارات معادية لإيران على جدران مدينة لبنانية

شاهد: شعارات معادية لإيران على جدران مدينة لبنانية

الرئيس التونسي يواصل التقدم في استطلاعات الرأي

الرئيس التونسي يواصل التقدم في استطلاعات الرأي

اغتيال مسؤول سوري برصاص مسلحين

اغتيال مسؤول سوري برصاص مسلحين

موريتانيا تستضيف اجتماع منظمة التعاون الإسلامي العام المقبل لأول مرة

موريتانيا تستضيف اجتماع منظمة التعاون الإسلامي العام المقبل لأول مرة

مناورات بحرية‬ تجمع الجيشين المغربي والسعودي مع الإسرائيلي

مناورات بحرية‬ تجمع الجيشين المغربي والسعودي مع الإسرائيلي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;النضال الشعبي&#34; تدعو لأوسع مشاركة بالانتخابات المحلية غداً واحترام نتائجها

"النضال الشعبي" تدعو لأوسع مشاركة بالانتخابات المحلية غداً واحترام نتائجها

رئيس الوزراء يصل قطر للمشاركة في منتدى الدوحة

رئيس الوزراء يصل قطر للمشاركة في منتدى الدوحة

&#34;الخارجية&#34;: إرهاب المستوطنين سياسة إسرائيلية رسمية تستظل بازدواجية المعايير الدولية

"الخارجية": إرهاب المستوطنين سياسة إسرائيلية رسمية تستظل بازدواجية المعايير الدولية

البرلمان العربي يدين قرار إسرائيل العنصري بالتهديد بمصادرة وإغلاق نادي هلال القدس

البرلمان العربي يدين قرار إسرائيل العنصري بالتهديد بمصادرة وإغلاق نادي هلال القدس

لجنة الانتخابات: أتممنا الاستعدادات للانتخابات المحلية وغداً تنطلق عملية الاقتراع والفرز

لجنة الانتخابات: أتممنا الاستعدادات للانتخابات المحلية وغداً تنطلق عملية الاقتراع والفرز

نابلس: إصابة صحفي بالرصاص المعدني وحالات اختناق بمواجهات مع الاحتلال في بيتا

نابلس: إصابة صحفي بالرصاص المعدني وحالات اختناق بمواجهات مع الاحتلال في بيتا

&#34;الخارجية&#34; تطالب مجلس حقوق الإنسان بتحمل مسؤولياته لوقف التنمر الإسرائيلي على الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب

"الخارجية" تطالب مجلس حقوق الإنسان بتحمل مسؤولياته لوقف التنمر الإسرائيلي على الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب

رئيس الوزراء يدعو لأوسع مشاركة في انتخابات المجالس المحلية

رئيس الوزراء يدعو لأوسع مشاركة في انتخابات المجالس المحلية

منوعات

ما آخر التطورات الصحية للفنان طارق الشيخ؟

ما آخر التطورات الصحية للفنان طارق الشيخ؟

خروج فنان كويتي شهير من السجن بالعفو الأميري

خروج فنان كويتي شهير من السجن بالعفو الأميري

ما آخر التطورات الصحية لحالة حنان ترك بعد وعكتها الأخيرة؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة حنان ترك بعد وعكتها الأخيرة؟

شاهد: مي العيدان ترد على هجوم هيا الشعيبي بطريقة صادمة

شاهد: مي العيدان ترد على هجوم هيا الشعيبي بطريقة صادمة

شاهد: محمد المجذوب يشارك جمهوره للمرة الأولى صورته مع طفله الرضيع

شاهد: محمد المجذوب يشارك جمهوره للمرة الأولى صورته مع طفله الرضيع

شاهد كيف رد محمد رمضان على نصيحة عبدالباسط حمودة له

شاهد كيف رد محمد رمضان على نصيحة عبدالباسط حمودة له

ما حقيقة وفاة الفانيْن صلاح عبدالله وأحمد حلاوة؟

ما حقيقة وفاة الفانيْن صلاح عبدالله وأحمد حلاوة؟

شاهد: شهير (سناب شات) يشن هجوم غير متوقع على موديل روز

شاهد: شهير (سناب شات) يشن هجوم غير متوقع على موديل روز

شاهد: أنابيلا هلال تثير الجدل بآخر ما قاله زوجها لها

شاهد: أنابيلا هلال تثير الجدل بآخر ما قاله زوجها لها

شاهد كيف ردت شمس بسام الملا على منتقدي خلعها للبس الأسود

شاهد كيف ردت شمس بسام الملا على منتقدي خلعها للبس الأسود

عربي

مصر تعلن ضوابط صلاة التراويح في رمضان

مصر تعلن ضوابط صلاة التراويح في رمضان

الأردن يشهد قمة رباعية عربية

الأردن يشهد قمة رباعية عربية

شاهد: شعارات معادية لإيران على جدران مدينة لبنانية

شاهد: شعارات معادية لإيران على جدران مدينة لبنانية

الرئيس التونسي يواصل التقدم في استطلاعات الرأي

الرئيس التونسي يواصل التقدم في استطلاعات الرأي