شؤون فلسطينية

غزة: قرار بالسماح للصيادين بالعودة لممارسة العمل داخل البحر

غزة: قرار بالسماح للصيادين بالعودة لممارسة العمل داخل البحر
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الشرطة البحرية بغزة، اليوم الجمعة، عن قرارها السماح للصيادين بالعودة لممارسة العمل داخل البحر، غداً السبت الساعة الخامسة صباحاً.

وأضافت أن "على جميع الصيادين أخذ كافة التدابير الوقائية اللازمة قبل دخول البحر".

وأغلقت الشرطة البحرية البحر أمام الصيادين خلال الأيام الأخيرة، نظراً للأحوال الجوية السائدة.

وقال الراصد الجوي، ليث العلامي، اليوم الجمعة، إن المنخفض الجوي بدأ بالانحسار والابتعاد التدريجي عن المنطقة.

ومن المقرر أن يكون الجو غداً السبت، وفق ما قالت الأرصاد الجوية، غائماً جزئياً وباردا في المناطق الجبلية دافئا نسبياً في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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