أريحا: النيابة والشرطة تباشران إجراءاتهما القانونية في واقعة وفاة شاب

رام الله - دنيا الوطنباشرت النيابة العامة بمحافظة أريحا والأغوار مساء اليوم الجمعة إجراءات التحقيق، فيما باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري بواقعة وفاة شاب من مدينة أريحا يبلغ من العمر (20 عاماً) وُجد متوفياً بالقرب من منزله.وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، إن غرفة العمليات في شرطة المحافظة تلقت بلاغاً بالحادثة حيث تحرك رئيس النيابة العامة على رأس قوة من الشرطة وإدارات المباحث العامة والتحقيقات برفقة الطبيب الشرعي للمكان.وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثة وإحالتها لمعهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة.