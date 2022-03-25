دولي

لأول مرة.. لقاء يجمع وزراء خارجية الإمارات والبحرين والمغرب وإسرائيل والولايات المتحدة بالقدس المحتلة

لأول مرة.. لقاء يجمع وزراء خارجية الإمارات والبحرين والمغرب وإسرائيل والولايات المتحدة بالقدس المحتلة
خلال لقاء بين وزيري الخارجية الإسرائيلي والإماراتي
رام الله - دنيا الوطن
تُعقد في مدينة القدس المحتلة، يومي الأحد والاثنين المقبلين اجتماع بمستوى وزراء الخارجية لكل من إسرائيل والولايات المتحدة والامارات والمغرب والبحرين. 

ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن الوزراء سيعقدون سلسلة لقاءات لبحث قضايا سياسية مختلفة.

وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم الجمعة، عقد قمة سياسية هي الأولى من نوعها في إسرائيل مطلع الأسبوع المقبل.

وكانت قناة (كان) قد ذكرت مساء أمس عن وجود اتصالات متقدمة لعقد هذه القمة في القدس المحتلة، فيما قال مسؤولون إسرائيليون إن هناك تنسيقًا لعقد القمة المرتقبة مطلع الأسبوع المقبل.

ويصل إلى مدينة القدس المحتلة، يوم الأحد، كل من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان والبحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني.


وستكون زيارة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، أول زيارة رسمية له إلى إسرائيل.

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