شؤون فلسطينية

"النضال الشعبي" تدعو لأوسع مشاركة بالانتخابات المحلية غداً واحترام نتائجها

"النضال الشعبي" تدعو لأوسع مشاركة بالانتخابات المحلية غداً واحترام نتائجها
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دعت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، أبناء شعبنا إلى أوسع مشاركة غدا السبت في الانتخابات المحلية بمرحلتها الثانية باعتباره حق دستوري وقانوني. 

وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: ندعو لأنّ يمارس كل مواطن ومواطنة حقهم الكامل في انتخاب الأنسب والأقدر والاكفأ على تطوير المدن والبلدات وبما يعزز من صمود أبناء شعبنا.

وأكدت الجبهة أهمية هذه الانتخابات، كونها تتيح للمواطنين فرصة اتخاذ القرار للتغيير بما يخص حياتهم اليومية وتقدم لهم كل الخدمات والبنى التحتية التي تليق بهم.

ووجهت الدعوة لكافة القوائم المتنافسة في الانتخابات لاحترام النتائج التي تعبر عن آمال وتطلعات الناخبين من أبناء شعبنا.

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