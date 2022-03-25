أردوغان: بينت قد يزور أنقرة قريباً.. ومصدر إسرائيلي: الزيارة ليست مخططة حالياً





وأكد أردوغان أن التعاون بين إسرائيل وتركيا في مجال الغاز الطبيعي، يعتبر من أهم الملفات في العلاقات الثنائية.



وقال الرئيس التركي إن هناك فرصة لبدء حقبة جديدة في العلاقات التركية الإسرائيلية، مشيرًا إلى أنه سيوفد وزيري الخارجية والطاقة إلى إسرائيل لمناقشة المزيد من التفاصيل.



وفي أول تعقيب على هذه التصريحات، قال مصدر إسرائيلي: إن زيارة بينت إلى تركيا، ليست مخططة في الوقت الحالي.



ونشير إلى أن أنقرة ترغب بعقد اجتماع بين وزراء الخارجية والطاقة في البلدين في أبريل/ نيسان من الشهر القادم.





وقد تم إرسال طلب رسمي من وزارة الخارجية التركية إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية للتنسيق.



وأضاف وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، أن مثل هذه الزيارة قد تمهد الطريق أمام عهد جديد في العلاقات بين الجانبين.