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مدينة العقبة تستضيف قمة أردنية عراقية مصرية إماراتية

مدينة العقبة تستضيف قمة أردنية عراقية مصرية إماراتية
زعماء عرب في مدينة العقبة
رام الله - دنيا الوطن
استضافت مدينة العقبة جنوب الأردن اليوم الجمعة، قمة رباعية جمعت ملك الأردن عبد الله الثاني، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وحسب ما ذكر بيان للديوان الملكي الأردني، فقد تم بحث "سُبل تطوير العلاقات الأخوية".

وحضر اللقاء ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ووزير الدولة السعودي الأمير تركي بن محمد بن فهد، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون، مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة بالإمارات.

وذكرت قناة (المملكة) الأردنية الرسمية أن اللقاء كان "تشاورياً" في المدينة التي تطل على البحر لأحمر على بعد 325 كلم جنوب عمان، مشيرةً إلى أن الزعماء تناولوا خلال مباحثاتهم مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

من جهته، قال بيان لرئاسة الوزراء العراقية، أن الكاظمي بحث مع العاهل الأردني العلاقات الثنائية بين البلدين، وسُبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف الأصعدة، وتناول اللقاء تطورات الأزمة الاقتصادية العالمية، وسُبل مواجهة تداعياتها، والتصدّي لتحديات الأمن الغذائي عبر التنسيق العالي بين دول المنطقة، وبما يحقق مصالح شعوبها، وفق ما نقل موقع "الشرق".

وأضاف البيان أن الكاظمي أجرى خلال الزيارة لقاءً مع الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، بحضور وزير الدولة السعودي الأمير تركي بن محمد بن فهد.

وتناول اللقاء، وفق رئاسة الوزراء العراقية، بحث تعزيز العمل العربي المشترك في مختلف المجالات، ولا سيّما في التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية في قطاعي الأمن الغذائي، والطاقة، إلى جانب بحث التنسيق العالي، وتوسيع التعاون الاقتصادي، وزيادة التبادل التجاري، بما يحقق مصالح الشعوب الشقيقة في الازدهار والتنمية.

وتطرق اللقاء، بحسب البيان العراقي، إلى الأزمات الدولية والإقليمية، وتعزيز الجهود في وضع الحلول لها، من أجل أمن المنطقة واستقرارها.

ويأتي اللقاء بين الزعماء الأربعة، قبيل جولة يبدأها السبت وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في المنطقة وتشمل إسرائيل والضفة الغربية والمغرب والجزائر.

وأعلنت إسرائيل الجمعة انها ستستضيف لقاءً "تاريخياً" الأحد والاثنين، يجمع بين وزراء خارجية الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والمغرب والبحرين.

كما يأتي لقاء العقبة بعد أيام قليلة على لقاء ثلاثي، جمع الرئيس المصري، وولي عهد أبوظبي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي في شرم الشيخ.

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