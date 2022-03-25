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شؤون فلسطينية

حماس تدعو إلى مواصلة المشاركة الفاعلة في جمعة فجر يوم الأرض

رام الله - دنيا الوطن
دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إلى مواصلة المشاركة الفاعلة والحشد في حملة (الفجر العظيم)، التي تأتي هذه الجمعة بعنوان (فجر يوم الأرض)، بمناسبة الذكرى الـ 46 ليوم الأرض، اعتزازًا بأرضنا التاريخية المباركة، وتمسّكاً بها، ودفاعاً عنها، وفي القلب منها القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وجدّدت الحركة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، تحيَّة الفخر والاعتزاز بكلّ جماهير شعبنا والمرابطين في بيت المقدس وأكنافه، وفي عموم الضفة الغربية، وفي أراضي عام 48، وفي الشتات وفي كلّ الأماكن التي لبّوا فيها نداء الفجر العظيم، وخرجوا بقوّة وإرادة، "تعبيراً عن تمسكهم وثباتهم على أرضنا المباركة، وتأكيداً أنَّ كل محاولات الاحتلال لتهويد معالم القدس والأقصى لن تمرّ، وتجديداً للعهد على مواصلة طريق النضال بكلّ الوسائل، حتى تحرير كامل أرضنا من الاحتلال الصهيوني الغاشم".

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