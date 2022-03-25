رئيس الوزراء يصل قطر للمشاركة في منتدى الدوحة





وكان في استقباله الأمين العام لوزارة الخارجية أحمد بن حسن الحمادي، والسفير الفلسطيني لدى قطر منير غنام.



وتنطلق أعمال النسخة 20 من منتدى الدوحة غدا السبت بعنوان "التحول إلى عصر جديد"، تحت رعاية أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ويضم أبرز القادة والسياسيين وصناع القرار من جميع أنحاء العالم، لمناقشة عدد من المواضيع الأساسية، وهي: التحالفات الجيوسياسية والعلاقات الدولية، والنظام المالي والتنمية الاقتصادية، والدفاع، والأمن السيبراني، والأمن الغذائي، والاستدامة وتغير المناخ.



رام الله - دنيا الوطنوصل رئيس الوزراء د. محمد اشتية، مساء اليوم الجمعة إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة قصيرة سيشارك خلالها في منتدى الدوحة.