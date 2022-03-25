شؤون فلسطينية

البرلمان العربي يدين قرار إسرائيل العنصري بالتهديد بمصادرة وإغلاق نادي هلال القدس

البرلمان العربي يدين قرار إسرائيل العنصري بالتهديد بمصادرة وإغلاق نادي هلال القدس
هلال القدس
رام الله - دنيا الوطن
أدان البرلمان العربي بأشد العبارات، القرار العنصري للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بشأن التهديد بمصادرة وإغلاق نادي هلال القدس، تحت حجج واهية، بهدف وقف الخدمات والأنشطة التي يقدمها النادي على الصعيد الرياضي والثقافي والاجتماعي، والذي يأتي ضمن سياسة تهويد القدس التي تتبعها قوة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومحاولات إغلاق المؤسسات الفلسطينية في مدينة القدس.

ويشدد البرلمان العربي في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) مستمرة في ارتكاب سلسلة من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني نتيجة الصمت الدولي غير المبرر، ومن بينها هذه الجريمة بالتهديد بإغلاق واحد من أعرق نوادي القدس وحرمان مئات الأطفال والشباب والأهالي من الاستفادة من خدمات وبرامج النادي، ويطالب البرلمان العربي الاتحادات الإقليمية والدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم بالتصدي لهذا القرار العنصري وهذه السياسات الإجرامية التي تستهدف الرياضة في فلسطين، والعمل بكلِّ الطرق الممكنة لمحاسبة المسؤولين في القوة القائمة بالاحتلال مرتكبي هذه الجرائم، ومعاقبة القوة القائمة بالاحتلال بإيقاف اتحادها عن العمل نتيجة هذه الجرائم.

ويؤكد البرلمان العربي، أن انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني وضد الرياضة الفلسطينية يشكل انتهاكا صارخاً لكافة القوانين الدولية والمواثيق الرياضية ومواثيق حقوق الإنسان ويجب التصدي لها.

ويؤكد البرلمان العربي وقوفه الكامل مع السلطات الفلسطينية وإدارة نادي هلال القدس ولاعبيه وجماهيره، في وجه هذا الإجراء التعسفي الظالم، ويجدد البرلمان العربي دعمه الكامل لنضال الشعب الفلسطيني الأعزل والتصدي للمخطط الخبيث لتهويد مدينة القدس، حتى إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

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