لجنة الانتخابات: أتممنا الاستعدادات للانتخابات المحلية وغداً تنطلق عملية الاقتراع والفرز



وأوضحت اللجنة بأن مراكز الاقتراع ستفتح أبوابها الساعة السابعة صباحاً (بالتوقيت الشتوي) في الهيئات المحلية التي ستجري فيها المرحلة الثانية والبالغ عددها 50 هيئة في الضفة الغربية، لاستقبال ما يزيد عن 715 ألف ناخب وناخبة للتصويت حتى الساعة السابعة مساءً (بالتوقيت الشتوي)، بحسب ما جاء على موقع اللجنة الالكتروني.



وشددت على أن الاقتراع يتم بشكل شخصي وعلى الناخب أن يحمل بطاقة اثبات الشخصية "الهوية" ليتمكن من الإدلاء بصوته، داعية جمهور الناخبين إلى التوجه مبكراً للتصويت وتجنب ساعات الذروة "المساء" التي قد تشهد اكتظاظاً في المراكز.



وبينت أن عملية التصويت تتم على ورقة الاقتراع من خلال وضع الناخب إشارة (X) داخل المربع إلى يمين قائمة انتخابية واحدة فقط، مشددة على أن التصويت يجب أن يتم بما يحافظ على سرية الاقتراع، لذا يُمنع اصطحاب الهواتف النقالة أثناء التصويت.



ولفتت لجنة الانتخابات إلى وضع سلسلة من الإجراءات الخاصة باقتراع المواطنين الأميين ومواءمة مراكز ومحطات الاقتراع وورقة التصويت للناخبين من ذوي الإعاقة البصرية. مشيرة إلى البروتوكول الصحي للوقاية من فيروس كورونا الذي يجبر الناخبين والصحفيين والمراقبين والوكلاء وطواقم اللجنة على الالتزام بارتداء الكمامة والقفازات والتباعد الجسدي والتعقيم.



وستعلن لجنة الانتخابات على مدار يوم الاقتراع بشكل دوري كل 3 ساعات نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية لكل هيئة يجري فيها اقتراع، ويتم بث هذه البيانات عبر شاشات العرض داخل المركز الإعلامي وتوزيعها على وسائل الإعلام والصحفيين المعتمدين وعلى موقع اللجنة الالكتروني ومنصاتها بمواقع التواصل.



وفيما يتعلق بعملية الفرز، قالت اللجنة إن فرز وعد الأصوات يتم داخل نفس محطات الاقتراع بحضور من يرغب من المراقبين ووكلاء القوائم الانتخابية والصحفيين، وتوثق النتائج في محضر الفرز الذي يُعلق على باب المحطة، وتتم في مقر الهيئة المحلية عملية تجميع الأصوات الواردة من مراكز الاقتراع، وتعلن نتائج تجميع الأصوات التي حصلت عليها القوائم، ويرسل المحضر التجميعي إلى مكتب لجنة الانتخابات في المحافظة ومنه إلى المقر العام للجنة الانتخابات في مدينة البيرة.



ومن المقرر أن تعقد لجنة الانتخابات في اليوم التالي للاقتراع (الأحد 27/3/2022) مؤتمراً صحفياً تعلن فيه نتائج الانتخابات المحلية 2021 "المرحلة الثانية"، بما يشمل عدد الأصوات والمقاعد التي حصلت عليها كل قائمة وأسماء الفائزين من كل هيئة محلية، إلى جانب نسب المشاركة النهائية في الاقتراع وعلى مستوى كل هيئة محلية، كما يتم نشر النتائج على موقع اللجنة الالكتروني، وتكون هذه النتائج قابلة للطعن لدى محكمة الانتخابات خلال أسبوع.



رام الله - دنيا الوطنأتمت لجنة الانتخابات المركزية كافة الترتيبات والاستعدادات اللازمة ليوم الاقتراع والفرز، غداً السبت، ضمن المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية.