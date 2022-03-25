نابلس: إصابة صحفي بالرصاص المعدني وحالات اختناق بمواجهات مع الاحتلال في بيتا

رام الله - دنيا الوطنأصيب صحفي بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس.وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، بأن صحفيا أصيب بالرصاص المعدني بقدمه، فيما أصيب عشرات المواطنين بالاختناق جراء الغاز المسيل للدموع، جرى علاجهم ميدانيا، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وفي السياق ذاته، اندلعت مواجهات مع الاحتلال في قرية بيت دجن شرق نابلس، دون أن يبلغ عن إصابات حتى اللحظة.