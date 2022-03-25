شؤون فلسطينية

رئيس الوزراء يدعو لأوسع مشاركة في انتخابات المجالس المحلية

رئيس الوزراء يدعو لأوسع مشاركة في انتخابات المجالس المحلية
رام الله - دنيا الوطن
دعا رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الجمعة، لأوسع مشاركة في انتخابات المجالس المحلية، وتقبل النتائج كما كانت.

وأكد اشتية أن "لجنة الانتخابات المركزية تقوم بعملها على أكمل وجه والأمن على استعداد عال"، متمنيًا "التوفيق للجميع"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

ويجري الاقتراع للانتخابات المحلية 2021 "المرحلة الثانية"، يوم غد السبت، في 50 هيئة محلية بالضفة الغربية، حيث ستفتح مراكز الاقتراع أبوابها من الساعة السابعة صباحًا ولغاية السابعة مساءً لتمكين الناخبين والذين يقدر عددهم بما يزيد عن 715 آلف ناخب وناخبة من الإدلاء بأصواتهم.

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