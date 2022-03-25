البيرة: توقيع اتفاقية بين بلدية كفر راعي وشركة الزهور لانتاج الطاقة الكهربائية

رام الله - دنيا الوطنوحضور وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح، وقع رئيس بلدية كفر راعي ماجد شيخ ابراهيم، والمفوض بالتوقيع عن شركة الزهور نضال صوالحة، اتفاقية انتاج وبيع طاقة شمسية بقدرة 500 كيلو واط.جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بمدينة البيرة، أمس الخميس، وذلك بحضور مدير عام التنمية والاستثمار محيي الدين العارضة.وبارك الصالح توقيع مثل هذه الاتفاقية التي تعزز من الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص، بما يسهم في دعم سياسة الوزارة وتوجهاتها فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية المحلية، وبما ينسجم مع سياسة الحكومة بزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة.وأشار الصالح إلى أهمية هذا المشروع الحيوي والذي سيسهم في توفير طاقة كهربائية تغطي جزء كبير من احتياجات البلدة وبالتالي تقلل من الاعتماد على المصادر الاخرى في توفير الكهرباء.