عاجل

  • مجلس الإفتاء الأعلى: الذي يسرب الأراضي خائن للدين والوطن

دولي

شاهد: الجيش الروسي يدمر منظومة أوكرانية مضادة للطائرات بضربة ساحقة

شاهد: الجيش الروسي يدمر منظومة أوكرانية مضادة للطائرات بضربة ساحقة
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الدفاع الروسية، أمس الخميس، مقطع فيديو لضربة جوية "ساحقة" على القوات الأوكرانية، استهدفت منظومة صواريخ.

وعرضت وزارة الدفاع الروسية في منشور على حسابها الرسمي بموقع (تويتر)، المقطع الذي قالت إنه يكشف تدمير منظومة صواريخ أوكرانية مضادة للطائرات، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

ولم تكشف الوزارة عن موقع العملية، واكتفت بالإشارة إلى أن الاستهداف جرى باستخدام ذخائر عالية الدقة.

ورغم مواصلة وزارة الدفاع توثيق عملياتها العسكرية في أوكرانيا بالفيديو، فإن 3 مسؤولين أميركيين قالوا إن معدل فشل بعض الصواريخ الروسية الموجهة بدقة في الحرب الدائرة بلغ 60% وفقا لتقييم واشنطن.

ولم يقدم المسؤولون الأميركيون، الذين اشترطوا عدم ذكر هوياتهم لحساسية الأمر، أي أدلة تدعم التقييم، كما لم يفصحوا عن سبب ارتفاع معدل فشل الصواريخ الروسية.

من جهة أخرى، قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية إن روسيا تستنفد الذخيرة الموجهة بدقة في حربها في أوكرانيا، مضيفا أنه من المرجح بشدة أن تعتمد على ما يطلق عليها "قنابل غبية" (غير موجهة) ومدفعية.

وأشار كولين كال وكيل وزارة الدفاع الأميركية لشؤون السياسات، إلى أنه لا يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن يريد صراعا شاملا مع حلف شمال الأطلسي.

وأفاد مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية للصحفيين هذا الأسبوع، بأن الوزارة تدرس إطلاق روسيا أكثر من 1100 صاروخ من كافة الأنواع منذ بدء الحرب في أوكرانيا، من دون أن يذكروا عدد الصواريخ التي قصفت أهدافها وتلك التي فشلت.

وقال أحد المسؤولين إن الاستخبارات الأميركية كشفت أن صواريخ "كروز" الروسية التي تطلق من الجو، سجلت معدل فشل في إصابة الأهداف بين 20 و60 بالمئة على حسب اليوم.

وبحسب خبيرين أجرت "رويترز" معهما مقابلة، فإن أي معدل فشل يبلغ 20% أو أعلى، يعتبر مرتفعا.


 


أخبار ذات صلة

أردوغان يؤكد رفض تركيا الانضمام للعقوبات ضد روسيا وإمداد أوكرانيا بـ(إس-400)

أردوغان يؤكد رفض تركيا الانضمام للعقوبات ضد روسيا وإمداد أوكرانيا بـ(إس-400)

روسيا تعلن تدمير أكبر مخزن وقود للجيش الأوكراني

روسيا تعلن تدمير أكبر مخزن وقود للجيش الأوكراني

بريطانيا تكشف معلومات عن معركة كييف.. تقدم أوكراني وتراجع روسي

بريطانيا تكشف معلومات عن معركة كييف.. تقدم أوكراني وتراجع روسي

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب شمال شرق اليابان

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب شمال شرق اليابان

بايدن يتعهد بالتصدي لروسيا إذا استخدمت السلاح الكيميائي

بايدن يتعهد بالتصدي لروسيا إذا استخدمت السلاح الكيميائي

الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا حول أوكرانيا

الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا حول أوكرانيا

الأمم المتحدة تعلن حصيلة ضحايا العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا

الأمم المتحدة تعلن حصيلة ضحايا العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا

ملياردير أمريكي يحرض أوكرانيا على مهاجمة الأراضي الروسية

ملياردير أمريكي يحرض أوكرانيا على مهاجمة الأراضي الروسية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

البيرة: توقيع اتفاقية بين بلدية كفر راعي وشركة الزهور لانتاج الطاقة الكهربائية

البيرة: توقيع اتفاقية بين بلدية كفر راعي وشركة الزهور لانتاج الطاقة الكهربائية

الاحتلال يُغلق شوارع في القدس لتأمين ماراثون تهويدي

الاحتلال يُغلق شوارع في القدس لتأمين ماراثون تهويدي

قوات الاحتلال تداهم مخيم العروب بالخليل

قوات الاحتلال تداهم مخيم العروب بالخليل

كيف جاءت أسعار الخضار واللحوم والدجاج في أسواق غزة اليوم الجمعة؟

كيف جاءت أسعار الخضار واللحوم والدجاج في أسواق غزة اليوم الجمعة؟

طالع أسعار صرف العلات مقابل الشيكل

طالع أسعار صرف العلات مقابل الشيكل

تعرف على تفاصيل المنخفض الجوي الحالي في فلسطين

تعرف على تفاصيل المنخفض الجوي الحالي في فلسطين

حماس تعقب على تعليق الاسرى إضرابهم بعد انتصارهم على ادارة السجون

حماس تعقب على تعليق الاسرى إضرابهم بعد انتصارهم على ادارة السجون

أبو مويس: حريصون على دعم وتمكين كافة مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية

أبو مويس: حريصون على دعم وتمكين كافة مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية

منوعات

ما آخر التطورات الصحية للفنان طارق الشيخ؟

ما آخر التطورات الصحية للفنان طارق الشيخ؟

خروج فنان كويتي شهير من السجن بالعفو الأميري

خروج فنان كويتي شهير من السجن بالعفو الأميري

ما آخر التطورات الصحية لحالة حنان ترك بعد وعكتها الأخيرة؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة حنان ترك بعد وعكتها الأخيرة؟

شاهد: مي العيدان ترد على هجوم هيا الشعيبي بطريقة صادمة

شاهد: مي العيدان ترد على هجوم هيا الشعيبي بطريقة صادمة

شاهد: محمد المجذوب يشارك جمهوره للمرة الأولى صورته مع طفله الرضيع

شاهد: محمد المجذوب يشارك جمهوره للمرة الأولى صورته مع طفله الرضيع

شاهد كيف رد محمد رمضان على نصيحة عبدالباسط حمودة له

شاهد كيف رد محمد رمضان على نصيحة عبدالباسط حمودة له

ما حقيقة وفاة الفانيْن صلاح عبدالله وأحمد حلاوة؟

ما حقيقة وفاة الفانيْن صلاح عبدالله وأحمد حلاوة؟

شاهد: شهير (سناب شات) يشن هجوم غير متوقع على موديل روز

شاهد: شهير (سناب شات) يشن هجوم غير متوقع على موديل روز

شاهد: أنابيلا هلال تثير الجدل بآخر ما قاله زوجها لها

شاهد: أنابيلا هلال تثير الجدل بآخر ما قاله زوجها لها

شاهد كيف ردت شمس بسام الملا على منتقدي خلعها للبس الأسود

شاهد كيف ردت شمس بسام الملا على منتقدي خلعها للبس الأسود

عربي

الأردن يشهد قمة رباعية عربية

الأردن يشهد قمة رباعية عربية

شاهد: شعارات معادية لإيران على جدران مدينة لبنانية

شاهد: شعارات معادية لإيران على جدران مدينة لبنانية

الرئيس التونسي يواصل التقدم في استطلاعات الرأي

الرئيس التونسي يواصل التقدم في استطلاعات الرأي

اغتيال مسؤول سوري برصاص مسلحين

اغتيال مسؤول سوري برصاص مسلحين