الاحتلال يُغلق شوارع في القدس لتأمين ماراثون تهويدي

رام الله - دنيا الوطنأغلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، عددا من الشوارع في مدينة القدس؛ بحجة تأمين مسير ماراثون تهويدي تنظمه بلدية الاحتلال.وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن شرطة الاحتلال أغلقت عشرات الشوارع المقدسية من شمال المدينة (التلة الفرنسية والشيخ جراح)، وصولا إلى جنوبها (شارع القدس- الخليل) بما فيها منطقة حي المصرارة، وباب الخليل، وباب الجديد، وشارع يافا، وانتشرت بشكلٍ مُكثّف في الطرقات، وأوقفت عددا من الشُبّان وفتشتهم، ودققت في هوياتهم، وسط إغلاق للشوارع المحيطة بحجةِ تأمين ما يسمى "ماراثون القدس 2022".ويتزامن الماراثون التهويدي مع توافد آلاف الفلسطينيين والمقدسيين إلى المدينة لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، الأمر الذي أعاق دخولهم ووصولهم للبلدة القديمة والمدينة نتيجة إغلاق عشرات الشوارع.