حماس تعقب على استمرار الاحتلال بالحديث عن فشله خلال معركة (سيف القدس)

رام الله - دنيا الوطنعقبت حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، على اعتراف الاحتلال الاسرائيلي بفشله المتواصل خلال العملية العسكرية الأخيرة على قطاع غزة، والتي عرفت باسم (معركة سيف القدس).وأكد حازم قاسم، الناطق باسم حركة (حماس)، أن استمرار قادة الاحتلال الاسرائيلي، الحديث عن مظاهر الفشل العسكري العملياتي والاستراتيجي في معركة (سيف القدس)، يكشف عمق الإخفاق الذي يصاحب جيش الاحتلال في هذه المعركة، وعجزه عن تحقيق الانتصار على الشعب الفلسطيني ومقاومته.وقال قاسم: "تكرار الفشل والاخفاق الذي يلاحق جيش العدو الصهيوني في كل ساحات الفعل النضالي الفلسطينى، يؤكد قدرة شعبنا ومقاومته على حسم المعركة ضد الاحتلال وتحقيق النصر الاستراتيجي بطرده من أرضنا وإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس".