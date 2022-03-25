خلال الاسبوع الماضي.. الداخلية بغزة تعلن إحصائية لعدد المغادرين والعائدين عبر معبر رفح

رام الله - دنيا الوطنغادر قطاع غزة، خلال الأسبوع الماضي (20-24 مارس 2022)، 2621 مسافرًا عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة من ضمنهم 581 من المعتمرين.وقالت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية، في إحصائية نشرتها صباح اليوم الجمعة: "إن العمل عبر المعبر شهد الأسبوع الماضي وصول 2313 عائداً، في حين أرجعت السلطات المصرية 102 مسافرين، بحسب ما جاء على موقع الوزارة الالكتروني.وأفادت الهيئة أن العمل بمعبر رفح سيكون متوقفًا يومي الجمعة والسبت، على أن يُستأنف صباح الأحد.