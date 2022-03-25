مراسل عسكري إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة حول معركة (سيف القدس) على غزة

رام الله - دنيا الوطنكشف تال ليف رام، المراسل العسكري لصحيفة (معاريف) الإسرائيلية، تفاصيل جديدة حول الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، والتي أطلق عليها اسم "معركة سيف القدس".وأكد ليف رام، أنه خلال الحرب الاخيرة على قطاع غزة، أوصى قائد سلاح الجو، اللواء عميكام نوركين، رئيس هيئة الاركان أفيف كوخافي بالاستمرار في خطة "مترو حماس"، بالرغم من معارضة كبار أعضاء هيئة الأركان بمن فيهم قائد القوات البرية، وقائد المنطقة الجنوبية.وقال المراسل العسكري لصحيفة (معاريف): "الخطة لم تُحقق أهدافها وفي أعقاب ذلك تقرر إلغاء الطلعة الجوية الثانية المجدولة، بسبب عدم وجود أي غرض تشغيلي لتنفيذها بعد تسجيل الفشل الذريع للخطة".