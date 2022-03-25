تعرف على تفاصيل المنخفض الجوي الحالي في فلسطين





2- التزحلق على الطرقات.





3- شدة سرعة الرياح.









درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي



المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 8-3 12-6 13-5 بيت لحم 8-3 12-6 13-5 رام الله والبيرة 7-2 11-5 12-4 طولكرم 12-6 15-10 16-9 نابلس 9-4 13-6 14-5 قلقيلية 12-6 15-10 16-9 جنين 11-5 15-7 16-6 سلفيت 8-3 12-6 13-5 طوباس 12-6 16-8 17-7 روابي 9-4 13-6 14-5 الخليل 6-2 11-5 12-4 غزه 13-8 16-11 17-10 أريحا 16-9 20-11 21-10 خانيونس 13-8 16-11 17-10 الأغوار الشمالية 14-8 18-9 19-8 رفح 14-7 17-10 18-9

4- تدني مدى الرؤية الأفقية.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

رام الله - دنيا الوطنيستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وشديد البرودة ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق فد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد احيانا ،وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات الليل وتميل الاجواء الى الاستقرار والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.هذه الليلة : يكون الجو غائماً جزئياً وشديد البرودة ،وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق والرياح غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.السبت 2022/03/26: يكون الجو غائماً جزئياً وباردا في المناطق الجبلية دافئا نسبيا في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.الأحد 2022/03/27: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف دافئا نسبيا ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.الاثنين 2022/03/28: يكون الجو صافياً بوجه عام ومعتدلاً ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خلال المنخفض الجوي من:1-تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة