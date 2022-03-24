حماس تعقب على تعليق الاسرى إضرابهم بعد انتصارهم على ادارة السجون

رام الله - دنيا الوطنعقبت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) مساء اليوم الخميس، على قرار الأسرى الفلسطينيين بتعليق إضرابهم، بعد الاتفاق مع ادارة مصلحة السجون الاسرائيلية على تلبية مطالبهم.وتقدمت الحركة في بيان لها، بالتهاني والافتخار للحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، بالإنجاز الكبير والصمود في وجه إدارة السجون الإسرائيلية، وتسجيل العديد من الإنجازات وإجبارها على التراجع عن الإجراءات القمعية بحق الأسرى والأسيرات.وقالت الحركة في بيانها: "إنَّ هذا الإنجاز البطولي، ما كان ليحدث لولا إرادة أسرانا وأسيراتنا، وتكاتف أبناء شعبنا الفلسطيني وتضامنه بفصائله ومكوّناته كافة، في الوقوف خلف قضية أسرانا الأحرار وأسيراتنا الماجدات، ومنع العدو الصهيوني من محاولاته المساس بحقوقهم المشروعة أو استمرار الاعتداء عليهم".وأضافت: "أمام هذا الانتصار الكبير، فإنَّ حركة حماس تؤكّد على عهدها ووفائها مع أسرانا الأحرار بأن تظلّ قضية تحريرهم كافة من سجون العدو على رأس أولوياتها، وتدعو أبناء شعبنا الفلسطيني وفصائله إلى الاستمرار في الفعاليات الوطنية الدَّاعمة لصمودهم في معركتهم البطولية ضدّ السجّان الصهيوني".