دولي

الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا حول أوكرانيا

الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا حول أوكرانيا
رام الله - دنيا الوطن
بعد فشل المكسيك وفرنسا في تمرير قرارهما عبر مجلس الأمن الدولي، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار حول الوضع الإنساني في أوكرانيا.

وشارك في إعداد مشروع القرار الذي يطالب بوقف فوري لما وصف بـ"الأعمال العدائية من جانب روسيا ضد أوكرانيا" الولايات المتحدة وأوكرانيا وبريطانيا وجورجيا وألمانيا وليتوانيا ولاتفيا، وفقا لما نشرته وكالة (نوفوستي).

وصوتت 140 دولة لصالح القرار وامتنعت 38 دولة عن التصويت وعارضته روسيا وبيلاروس وإريتريا وكوريا الشمالية وسوريا.

وبين الدول التي امتنعت عن التصويت الصين وأرمينيا والجزائر وجمهورية إفريقيا الوسطى وكوبا وإثيوبيا والهند وإيران وكازاخستان وقيرغيزستان ومالي ونيكاراغوا وباكستان وجنوب إفريقيا والسودان وطاجيكستان وعدد من البلدان الأخرى.

وورد في القرار أن الجمعية العامة للأمم المتحدة "تؤكد أن الحصار المفروض على مدن أوكرانيا، ولاسيما مدينة ماريوبول، يزيد من تفاقم الوضع الإنساني"، ويطالب بإنهاء الحصار المزعوم على المدن، حيث فتحت روسيا ممرات آمنة تمنع قوات كييف المدنيين من المغادرة عبرها لجعلهم دروعا بشرة.

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