دولي

الأمم المتحدة تعلن حصيلة ضحايا العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا

الأمم المتحدة تعلن حصيلة ضحايا العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن 1035 مدنيا قتلوا وأصيب 2685 آخرون بينهم 311 في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين منذ بدء العملية الروسية في أوكرانيا.

وقتل 311 من هؤلاء الضحايا في مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك، 255 منهم في الأراضي الخاضعة لسيطرة حكومة كييف و56 آخرون في أراضي الجمهوريتين، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ولفت بيان المفوضية إلى أن معظم حالات سقوط الضحايا بين المدنيين في أوكرانيا جاءت نتيجة لاستخدام أسلحة متفجرة ذات تأثير واسع النطاق، مثل مدفعية ثقيلة وصواريخ وغارات جوية.

ورجحت المفوضية أن تكون حصيلة الضحايا الحقيقية أعلى من هذه البيانات الرسمية، بسبب صعوبة الوصول إلى بعض المناطق التي شهدت في الفترة الأخيرة اشتباكات ضارية، منها مدينة ماريوبول وبلدة فولنوفاخا في مقاطعة دونيتسك ومدينة إزيوم في مقاطعة خاركوف وغيرها.

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