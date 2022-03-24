دولي

ملياردير أمريكي يحرض أوكرانيا على مهاجمة الأراضي الروسية

ملياردير أمريكي يحرض أوكرانيا على مهاجمة الأراضي الروسية
رام الله - دنيا الوطن
حرّض الملياردير الأمريكي لويد بلانكفين أوكرانيا في تغريدة نشرها عبر "توتير"، على توجيه ضربة عسكرية لأراضي روسيا.

وكتب بلانكفين الرئيس التنفيذي السابق لمصرف الاستثمار العالمي "غولدمان ساكس": "أنا لست رجلا عسكريا لكن هل ينبغي لأوكرانيا إذا استطاعت أن توجه ضربة لهدف مناسب داخل روسيا؟"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف: "لن يكون للأمر مغزى من الناحية الاستراتيجية لكنه يمكن أن يشكل دفعة معنوية كبيرة".

وشبه بلانكفين دعوته بغارة دوليتل التي نفذتها طائرات البحرية الأمريكية ضد طوكيو عام 1942، و"أعادت الحرب إلى الأراضي اليابانية".

وغارة دوليتل نفذتها الطائرات الأمريكية خلال الحرب العالمية الثانية وكانت أول ضربة داخل الأراضي اليابانية حيث أنها جاءت ردا على  هجوم قامت به القوات اليابانية ضد البحرية الأمريكية في بيرل هاربر.

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