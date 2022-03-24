أبو مويس: حريصون على دعم وتمكين كافة مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، حرص الوزارة على دعم وتمكين كافة مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية.وشدد أبو مويس خلال زيارته جامعة النجاح الوطنية، اليوم الخميس، على ضرورة الاهتمام بتعزيز وتجويد المخرجات التعليمية والبحثية، بما يخدم المجتمع الفلسطيني ويسهم في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأشاد بما وصلت إليه جامعة النجاح من تطور، سواء على صعيد البرامج الأكاديمية أو البنية التحتية، إضافة لحصولها على مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية للجامعات، وكذلك التميّز بمجال البحث العلمي، متمنيا للجامعة ولكافة مؤسسات التعليم العالي مزيدا من التقدم والازدهار.ولفت أبو مويس إلى اهتمام الوزارة بتعزيز البرامج التعليمية التكاملية التي تجمع بين التعليم النظري والتدريب العملي في القطاع الخاص أثناء فترة الدراسة، وكذلك العمل على تحديث وتطوير البرامج الأكاديمية واستحداث برامج نوعية جديدة، إضافة للاهتمام بدعم وتعزيز البحث العلمي النوعي وبوتقته، والتركيز على الشراكات البحثية والتبادل الأكاديمي بين الجامعات الفلسطينية ونظيراتها في دول العالم، وكذلك تعزيز توجّه الطلبة للتعليم التقني، لما لهذا القطاع من دور بارز في الحد من معدلات البطالة.من جانبه، ثمن رئيس الجامعة عبد الناصر زيد هذه الزيارة التي تؤكد الاهتمام والحرص على الجامعة ودعم تطويرها، مشيدا بجهود الوزارة في رعاية وتطوير قطاع التعليم العالي، وأطلع الوزير على برامج وخطط الجامعة وما حققته من إنجازات؛ خاصة حصولها على مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية للجامعات.من جهته، قدّم نائب رئيس الجامعة لشؤون التخطيط والتطوير والجودة نضال دويكات عرضا حول برامج الجامعة وحضورها العالمي، فيما قدّمت مساعد الرئيس لشؤون الرقمنة والتعلّم الإلكتروني سائدة عفونة عرضا حول التعليم الإلكتروني في الجامعة؛ خاصة خلال جائحة "كورونا" وما فرضته من تحديات، كما تم عرض فيلم حول الجامعة تضمن الحديث حول إنجازات الجامعة، وبرامجها، وتميّز طلبتها وخريجيها.وأجرى أبو مويس جولة في الجامعة شملت المكتبة، ومركز الإعلام، والمتاحف، ومعرض كلية الفنون الجميلة، والمعهد الفلسطيني للطفولة، ومركز ابتكار الأعمال والتكنولوجيا.(NGate).