اشتية: نثمن الدعم الإيطالي المستمر لفلسطين على كافة المستويات بالإتحاد الأوروبي





رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس الوزراء د. محمد اشتية مع المدير السياسي والتعاون الدولي في وزارة الخارجية الايطالية السيد باسكال فيرارا، تعزيز التعاون المشترك على كافة المستويات، وسبل عقد اللجنة الوزارية المشتركة ما بين البلدين في فلسطين.وثمن رئيس الوزراء خلال استقباله فيرارا، اليوم الخميس في مكتبه برام الله، بحضور القنصل الإيطالي العام جوزيبي فيديل، الدعم الإيطالي المستمر لفلسطين على كافة المستويات في الاتحاد الأوروبي وكافة المحافل الدولية.وأطلع رئيس الوزراء الضيف على آخر المستجدات والتطورات السياسية، مشيرا إلى أهمية وجود ضغط دولي جاد على إسرائيل لالزامها بالاتفاقيات الموقعة، ووقف الاقتطاعات الجائرة من أموالنا والإفراج عن الأموال المحتجزة، بالإضافة الى السماح بعقد الانتخابات العامة في القدس كباقي الأراضي الفلسطينية.وبحث اشتية مع فيرارا أهمية الاستفادة من خبرة إيطاليا في مجال التعاونيات، وخلق شراكة ما بين بنك التعاونيات الإيطالي وبنك الاستقلال الحكومي في هذا المجال، بالإضافة إلى دعم القدس ومؤسساتها، وتقديم المساعدة التقنية للجامعة الحكومية التعليم والتدريب المهني والتقني.