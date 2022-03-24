شؤون فلسطينية

الأسرى يقررون تعليق إضرابهم بعد الاتفاق على تلبية مطالبهم

الأسرى يقررون تعليق إضرابهم بعد الاتفاق على تلبية مطالبهم
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة لشؤون الأسرى والمحررين، أن الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، قرروا تعليق إضرابهم، مساء اليوم الخميس، وذلك بعد الاتفاق على تلبية مطالبهم.

من جانبها، أكدت الحركة الوطنية الأسيرة، أنه تم تعليق إضراب الأسرى الذي كان مقرراً غداً الجمعة، وذلك بعد إجبار الاحتلال على التراجع عن اجراءاته القمعية كافة، وتلبية مطالب وحقوق الأسرى الحياتية.

وقالت الحركة الأسيرة في بيان أصدرته: "لقد أُجبر الاحتلال على التراجع عن كافة إجراءاته بحقنا، والتي سعى لفرضها خلال الفترة الأخيرة، ظاناً أننا لقمة سائغة، وأننا لسنا قادرين على مواجهته، ولكن إرادة أسرانا الصلبة أثبتت كما فعلت دائما أنها قادرة بوحدتها الوطنية على رد العدوان وكسر شوكة عدونا".

ووجهت الحركة الأسيرة، الشكر الى الفصائل والقوى والقيادات في كافة أمامكن تواجدهم، وكذلك كل المؤسسات العاملة في قضايا الأسرى على وقفتهم ونصرتهم للأسرى، والتي كان لها الأثر الكبير والفعل الأساسي لوقف هذا العدوان.

وقالت: "لقد تمكنا بفضل الله أولًا ثم بوقفة أبنائكم الأسرى الموحدة ووقوف شعبنا من خلفهم، من وقف التغول الذي خُطِّطَ له للنيل من مكتسباتنا، بل نجحنا في تحقيق العديد من الاختراقات في مطالب ومنجزات عملنا عليها منذ سنوات لتحقيقها".

وأضافت الحركة في بيانها: "لقد خضنا هذه المعركة ضد إدارة السجون بشكل وطني وبوحدة لم نعيشها منذ عدة سنوات، الأمر الذي كان له الدور الحاسم في فشل إدارة السجون بالانفراد والتفرد بأيٍّ من فصائلنا داخل الأسر، حيث سعت لمحاولة كسر وحدتنا لكنها فشلت في ذلك فشلًا ذريعًا، ومن هنا ندعو فصائلنا وقوانا الحية إلى إنهاء الانقسام وترسيخ الوحدة الوطنية في مواجهة عدونا الصهيوني".

وتابعت بقولها: "مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، نتقدم بالتهنئة القلبية الحارة لشعبنا بحلول هذا الشهر الفضيل، راجين الله عزَّ وجلَّ أن يحل على شعبا وقد تحققت أمانيه بالحرية والاستقلال والعودة".

واختتم الحركة بيانها بالقول: "نكرر شكرنا لشعبنا على وقفته، وندعوه ليبقى كما عهدناه دومًا جاهزًا للدفاع عن قضاياه الحية ومقدساته".

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