عاجل

  • اشتية: التحول الرقمي بحاجة الى بنية تحتية وتشريعات ونحن نعمل على ذلك

شؤون فلسطينية

الكيلة توجه طلبا لوزراء الصحة العرب.. ما هو؟

الكيلة توجه طلبا لوزراء الصحة العرب.. ما هو؟
رام الله - دنيا الوطن
طالبت وزيرة الصحة في دولة فلسطين مي الكيلة، وزراء الصحة العرب بضرورة مساندة ودعم القطاع الصحي في دولة فلسطين، خاصة في ظل صعوبة التمويل نتيجة الأزمة المالية وأثرها على القطاع الصحي.

وقالت الكيلة، على هامش أعمال الدورة 156 لمجلس وزراء الصحة العرب، التي انطلقت أعمالها اليوم الخميس برئاسة الجزائر، في مقر الجامعة العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، إن فلسطين عرضت أمام المجلس الوزاري تجربتها بشأن جائحة "كوفيد 19"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأكدت أهمية انعقاد الدورة الحالية لمجلس وزراء الصحة العرب، حيث تناقش مواضيع هامة على رأسها كيفية التصدي لجائحة (كورونا)، وضرورة العمل على استراتيجية عربية للتصدي للوبائيات، ووضع استراتيجية لتوزيع اللقاحات سواء الوبائية أو غيرها.

أخبار ذات صلة

اشتية: التحول الرقمي بحاجة الى بنية تحتية وتشريعات ونحن نعمل على ذلك

اشتية: التحول الرقمي بحاجة الى بنية تحتية وتشريعات ونحن نعمل على ذلك

شقيق الأسير أبو حميد: وضعه ما زال خطيراً ومسار علاجه متوقف على نتيجة العينة

شقيق الأسير أبو حميد: وضعه ما زال خطيراً ومسار علاجه متوقف على نتيجة العينة

(هآرتس): تعليمات لجنود الاحتلال بجمع معلومات عن 50 مواطن فلسطيني يوميا

(هآرتس): تعليمات لجنود الاحتلال بجمع معلومات عن 50 مواطن فلسطيني يوميا

أحمد بحر يعزي نظيره الصيني بضحايا تحطم الطائرة

أحمد بحر يعزي نظيره الصيني بضحايا تحطم الطائرة

سلطات الاحتلال تُصادق على بناء 1200 وحدة استيطانية بالقدس

سلطات الاحتلال تُصادق على بناء 1200 وحدة استيطانية بالقدس

العبادسة: نية سنغافورة فتح سفارة لها لن يعطي للاحتلال شرعية على أرضنا

العبادسة: نية سنغافورة فتح سفارة لها لن يعطي للاحتلال شرعية على أرضنا

اشتية لـ &#34;مسؤول أوروبي&#34;: نرفض ربط المساعدات المالية بشروط

اشتية لـ "مسؤول أوروبي": نرفض ربط المساعدات المالية بشروط

الشيخ عكرمة صبري يدعو إلى أوسع مشاركة في حملة الفجر العظيم

الشيخ عكرمة صبري يدعو إلى أوسع مشاركة في حملة الفجر العظيم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أحمد بحر يعزي نظيره الصيني بضحايا تحطم الطائرة

أحمد بحر يعزي نظيره الصيني بضحايا تحطم الطائرة

العبادسة: نية سنغافورة فتح سفارة لها لن يعطي للاحتلال شرعية على أرضنا

العبادسة: نية سنغافورة فتح سفارة لها لن يعطي للاحتلال شرعية على أرضنا

الشيخ عكرمة صبري يدعو إلى أوسع مشاركة في حملة الفجر العظيم

الشيخ عكرمة صبري يدعو إلى أوسع مشاركة في حملة الفجر العظيم

عائلة وادي تصدر بيانًا للرأي العام بعد حادثة مقتل اثنين من أبنائها بالشجاعية

عائلة وادي تصدر بيانًا للرأي العام بعد حادثة مقتل اثنين من أبنائها بالشجاعية

وزير الأوقاف يستنكر حرق أجزاء من مسجد &#34;عباد الرحمن&#34; في قرية زيتا جماعين

وزير الأوقاف يستنكر حرق أجزاء من مسجد "عباد الرحمن" في قرية زيتا جماعين

حماس ترحب بالتقرير الأممي الذي يؤكّد ارتكاب الاحتلال جريمة &#34;الفصل العنصري&#34; ضدّ شعبنا

حماس ترحب بالتقرير الأممي الذي يؤكّد ارتكاب الاحتلال جريمة "الفصل العنصري" ضدّ شعبنا

لجنة الانتخابات: يُمنع على القوائم ومرشحيها ممارسة الدعاية الانتخابية اعتباراً من منتصف الليلة

لجنة الانتخابات: يُمنع على القوائم ومرشحيها ممارسة الدعاية الانتخابية اعتباراً من منتصف الليلة

مجلس الإفتاء يجدد موقفه بشأن تسريب العقارات والأراضي للاحتلال

مجلس الإفتاء يجدد موقفه بشأن تسريب العقارات والأراضي للاحتلال

منوعات

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل بآخر مقطع فيديو له

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل بآخر مقطع فيديو له

كيف كسب فادي الهاشم قلب نانسي عجرم وتعرف عليها؟

كيف كسب فادي الهاشم قلب نانسي عجرم وتعرف عليها؟

مهندس صوت حفل أنغام يكشف عن السبب بانسحابها من المسرح

مهندس صوت حفل أنغام يكشف عن السبب بانسحابها من المسرح

شاهد: إبنة أحمد حلاوة تخرج عن صمتها وتحسم جدل شائعة وفاته

شاهد: إبنة أحمد حلاوة تخرج عن صمتها وتحسم جدل شائعة وفاته

شاهد: نادين نجيم تنسحب من هذا السؤال وتعتذر على الهواء مباشرة

شاهد: نادين نجيم تنسحب من هذا السؤال وتعتذر على الهواء مباشرة

شاهد: حلا شيحة تثير الجدل بصورة لها حول خلعها للحجاب

شاهد: حلا شيحة تثير الجدل بصورة لها حول خلعها للحجاب

شاهد: تامر حسني ينشر حوار طريف على الـ(واتساب)

شاهد: تامر حسني ينشر حوار طريف على الـ(واتساب)

شاهد: الظهور الأول لمنة عرفة بعد طلاقها للمرة الثانية

شاهد: الظهور الأول لمنة عرفة بعد طلاقها للمرة الثانية

طليقة سيد رجب &#34;طردني من بيتي إلي شريته بفلوسي&#34;.. والأخير يهاجمها

طليقة سيد رجب "طردني من بيتي إلي شريته بفلوسي".. والأخير يهاجمها

لين برنكنجي تحسم الجدل حول إنفصالها عن معتصم النهار

لين برنكنجي تحسم الجدل حول إنفصالها عن معتصم النهار

عربي

شاهد: شعارات معادية لإيران على جدران مدينة لبنانية

شاهد: شعارات معادية لإيران على جدران مدينة لبنانية

الرئيس التونسي يواصل التقدم في استطلاعات الرأي

الرئيس التونسي يواصل التقدم في استطلاعات الرأي

اغتيال مسؤول سوري برصاص مسلحين

اغتيال مسؤول سوري برصاص مسلحين

موريتانيا تستضيف اجتماع منظمة التعاون الإسلامي العام المقبل لأول مرة

موريتانيا تستضيف اجتماع منظمة التعاون الإسلامي العام المقبل لأول مرة