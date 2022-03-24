الكيلة توجه طلبا لوزراء الصحة العرب.. ما هو؟

رام الله - دنيا الوطنطالبت وزيرة الصحة في دولة فلسطين مي الكيلة، وزراء الصحة العرب بضرورة مساندة ودعم القطاع الصحي في دولة فلسطين، خاصة في ظل صعوبة التمويل نتيجة الأزمة المالية وأثرها على القطاع الصحي.وقالت الكيلة، على هامش أعمال الدورة 156 لمجلس وزراء الصحة العرب، التي انطلقت أعمالها اليوم الخميس برئاسة الجزائر، في مقر الجامعة العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، إن فلسطين عرضت أمام المجلس الوزاري تجربتها بشأن جائحة "كوفيد 19"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأكدت أهمية انعقاد الدورة الحالية لمجلس وزراء الصحة العرب، حيث تناقش مواضيع هامة على رأسها كيفية التصدي لجائحة (كورونا)، وضرورة العمل على استراتيجية عربية للتصدي للوبائيات، ووضع استراتيجية لتوزيع اللقاحات سواء الوبائية أو غيرها.