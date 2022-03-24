(هآرتس): تعليمات لجنود الاحتلال بجمع معلومات عن 50 مواطن فلسطيني يوميا

رام الله - دنيا الوطنأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الأيام الأخيرة، أوامر لجنوده بجمع تفاصيل وصور مواطنين فلسطينيين، لتغذية نظام "ذئب أزرق" بهذه المعلومات، الذي خصصه لمراقبة الفلسطينيين.وبحسب التعليمات، التي نشرتها صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، اليوم الخميس، فإن كل جندي ملزم بتقديم معلومات عن 50 مواطن فلسطيني يوميا، ومن لا يزود هذه التفاصيل في نهاية ورديته، فلن يسرح منها، وسيكون ملزما باستكمال العدد المطلوب منه.ونظام "ذئب أزرق"، الذي يستخدمه جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ سنتين ونصف، عبارة عن مخزون معلومات حول تفاصيل وصور مواطنين فلسطينيين بهدف متابعة تحركاتهم.وتشمل التفاصيل رقم بطاقة الهوية، والسن، والجنس، وعنوان السكن، ورقم السيارة، وتقرير حول "انطباع سيئ" لتصرف فلسطيني أثناء لقائه مع الجندي الذي زود تفاصيله للنظام.