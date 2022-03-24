شؤون فلسطينية

(هآرتس): تعليمات لجنود الاحتلال بجمع معلومات عن 50 مواطن فلسطيني يوميا

(هآرتس): تعليمات لجنود الاحتلال بجمع معلومات عن 50 مواطن فلسطيني يوميا
رام الله - دنيا الوطن
أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الأيام الأخيرة، أوامر لجنوده بجمع تفاصيل وصور مواطنين فلسطينيين، لتغذية نظام "ذئب أزرق" بهذه المعلومات، الذي خصصه لمراقبة الفلسطينيين.

وبحسب التعليمات، التي نشرتها صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، اليوم الخميس، فإن كل جندي ملزم بتقديم معلومات عن 50 مواطن فلسطيني يوميا، ومن لا يزود هذه التفاصيل في نهاية ورديته، فلن يسرح منها، وسيكون ملزما باستكمال العدد المطلوب منه.

ونظام "ذئب أزرق"، الذي يستخدمه جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ سنتين ونصف، عبارة عن مخزون معلومات حول تفاصيل وصور مواطنين فلسطينيين بهدف متابعة تحركاتهم.

وتشمل التفاصيل رقم بطاقة الهوية، والسن، والجنس، وعنوان السكن، ورقم السيارة، وتقرير حول "انطباع سيئ" لتصرف فلسطيني أثناء لقائه مع الجندي الذي زود تفاصيله للنظام.

أخبار ذات صلة

أحمد بحر يعزي نظيره الصيني بضحايا تحطم الطائرة

أحمد بحر يعزي نظيره الصيني بضحايا تحطم الطائرة

سلطات الاحتلال تُصادق على بناء 1200 وحدة استيطانية بالقدس

سلطات الاحتلال تُصادق على بناء 1200 وحدة استيطانية بالقدس

العبادسة: نية سنغافورة فتح سفارة لها لن يعطي للاحتلال شرعية على أرضنا

العبادسة: نية سنغافورة فتح سفارة لها لن يعطي للاحتلال شرعية على أرضنا

اشتية لـ &#34;مسؤول أوروبي&#34;: نرفض ربط المساعدات المالية بشروط

اشتية لـ "مسؤول أوروبي": نرفض ربط المساعدات المالية بشروط

الشيخ عكرمة صبري يدعو إلى أوسع مشاركة في حملة الفجر العظيم

الشيخ عكرمة صبري يدعو إلى أوسع مشاركة في حملة الفجر العظيم

نادي الأسير: &#34;حوارات&#34; شاقة وصعبة تقودها اللجنة الوطنية العليا للأسرى والساعات القادمة حاسمة

نادي الأسير: "حوارات" شاقة وصعبة تقودها اللجنة الوطنية العليا للأسرى والساعات القادمة حاسمة

مشير المصري: خطف جنود الاحتلال خيار قائم لدينا وواثقون من الوصول إلى صفقة مشرفة

مشير المصري: خطف جنود الاحتلال خيار قائم لدينا وواثقون من الوصول إلى صفقة مشرفة

عائلة وادي تصدر بيانًا للرأي العام بعد حادثة مقتل اثنين من أبنائها بالشجاعية

عائلة وادي تصدر بيانًا للرأي العام بعد حادثة مقتل اثنين من أبنائها بالشجاعية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أحمد بحر يعزي نظيره الصيني بضحايا تحطم الطائرة

أحمد بحر يعزي نظيره الصيني بضحايا تحطم الطائرة

العبادسة: نية سنغافورة فتح سفارة لها لن يعطي للاحتلال شرعية على أرضنا

العبادسة: نية سنغافورة فتح سفارة لها لن يعطي للاحتلال شرعية على أرضنا

الشيخ عكرمة صبري يدعو إلى أوسع مشاركة في حملة الفجر العظيم

الشيخ عكرمة صبري يدعو إلى أوسع مشاركة في حملة الفجر العظيم

وزير الأوقاف يستنكر حرق أجزاء من مسجد &#34;عباد الرحمن&#34; في قرية زيتا جماعين

وزير الأوقاف يستنكر حرق أجزاء من مسجد "عباد الرحمن" في قرية زيتا جماعين

حماس ترحب بالتقرير الأممي الذي يؤكّد ارتكاب الاحتلال جريمة &#34;الفصل العنصري&#34; ضدّ شعبنا

حماس ترحب بالتقرير الأممي الذي يؤكّد ارتكاب الاحتلال جريمة "الفصل العنصري" ضدّ شعبنا

لجنة الانتخابات: يُمنع على القوائم ومرشحيها ممارسة الدعاية الانتخابية اعتباراً من منتصف الليلة

لجنة الانتخابات: يُمنع على القوائم ومرشحيها ممارسة الدعاية الانتخابية اعتباراً من منتصف الليلة

مجلس الإفتاء يجدد موقفه بشأن تسريب العقارات والأراضي للاحتلال

مجلس الإفتاء يجدد موقفه بشأن تسريب العقارات والأراضي للاحتلال

لحظات حاسمة تفصل الأسرى بسجون الاحتلال عن بدء الإضراب الشامل

لحظات حاسمة تفصل الأسرى بسجون الاحتلال عن بدء الإضراب الشامل

منوعات

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل بآخر مقطع فيديو له

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل بآخر مقطع فيديو له

كيف كسب فادي الهاشم قلب نانسي عجرم وتعرف عليها؟

كيف كسب فادي الهاشم قلب نانسي عجرم وتعرف عليها؟

مهندس صوت حفل أنغام يكشف عن السبب بانسحابها من المسرح

مهندس صوت حفل أنغام يكشف عن السبب بانسحابها من المسرح

شاهد: إبنة أحمد حلاوة تخرج عن صمتها وتحسم جدل شائعة وفاته

شاهد: إبنة أحمد حلاوة تخرج عن صمتها وتحسم جدل شائعة وفاته

شاهد: نادين نجيم تنسحب من هذا السؤال وتعتذر على الهواء مباشرة

شاهد: نادين نجيم تنسحب من هذا السؤال وتعتذر على الهواء مباشرة

شاهد: حلا شيحة تثير الجدل بصورة لها حول خلعها للحجاب

شاهد: حلا شيحة تثير الجدل بصورة لها حول خلعها للحجاب

شاهد: تامر حسني ينشر حوار طريف على الـ(واتساب)

شاهد: تامر حسني ينشر حوار طريف على الـ(واتساب)

شاهد: الظهور الأول لمنة عرفة بعد طلاقها للمرة الثانية

شاهد: الظهور الأول لمنة عرفة بعد طلاقها للمرة الثانية

طليقة سيد رجب &#34;طردني من بيتي إلي شريته بفلوسي&#34;.. والأخير يهاجمها

طليقة سيد رجب "طردني من بيتي إلي شريته بفلوسي".. والأخير يهاجمها

لين برنكنجي تحسم الجدل حول إنفصالها عن معتصم النهار

لين برنكنجي تحسم الجدل حول إنفصالها عن معتصم النهار

عربي

شاهد: شعارات معادية لإيران على جدران مدينة لبنانية

شاهد: شعارات معادية لإيران على جدران مدينة لبنانية

الرئيس التونسي يواصل التقدم في استطلاعات الرأي

الرئيس التونسي يواصل التقدم في استطلاعات الرأي

اغتيال مسؤول سوري برصاص مسلحين

اغتيال مسؤول سوري برصاص مسلحين

موريتانيا تستضيف اجتماع منظمة التعاون الإسلامي العام المقبل لأول مرة

موريتانيا تستضيف اجتماع منظمة التعاون الإسلامي العام المقبل لأول مرة