دولي

الرئيس الأوكراني لحلف (الناتو): أعطونا 1% من دباباتكم وطائراتكم

الرئيس الأوكراني لحلف (الناتو): أعطونا 1% من دباباتكم وطائراتكم
رام الله - دنيا الوطن
دعا الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، حلف (الناتو)، إلى دعم أوكرانيا بـ 1% من الدبابات والطائرات التي تمتلكها جيوش الحلف.

ووفق وكالة (رويترز) فقد قال زيلينسكي، في خطابه إلى قمة حلف الناتو: "أطلب منك إعادة النظر في موقفكم وتقييمكم واهتمامكم بالأمن. بإمكانكم توفير 1% من دباباتكم، و1% من طائراتكم، وليس بوسعنا أن نشتري تلك الأسلحة، حيث تعتمد تلك الإمدادات فقط على قرار (الناتو)".

وأكد زيلينسكي أنه ينتظر من الناتو اتخاذ قرارات وإعطاء ضمانات موثوقة تحقق السلم الحقيقي، كما تنتظر أوكرانيا إيصال الأسلحة ومن بينها راجمات الصواريخ والدفاعات الجوية، بدعوى أن بإمكان أوكرانيا تأمين أوروبا في وجه روسيا.

كما دعا الرئيس الأوكراني إلى قبول انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، والتوقف عن استخدام النفط الروسي، ومنع رسو السفن الروسية في الموانئ الأوروبية. يأتي ذلك على خلفية تصريحات بعض المسؤولين الأوروبيين بعدم إمكانية تخلي دول الاتحاد الأوروبي عن مصادر الطاقة الروسية في الوقت الحالي، ورفض الاتحاد الأوروبي الصريح لعدم وجود إمكانية لانضمام أوكرانيا للاتحاد، على الأقل في المدى المنظور.

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