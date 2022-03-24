شؤون فلسطينية

العبادسة: نية سنغافورة فتح سفارة لها لن يعطي للاحتلال شرعية على أرضنا

العبادسة: نية سنغافورة فتح سفارة لها لن يعطي للاحتلال شرعية على أرضنا
رام الله - دنيا الوطن
دان النائب عن كتلة التغيير والإصلاح يحيى العبادسة عزم سنغافورة فتح سفارة لها لدى الاحتلال، مؤكداً نبذ كافة أشكال التطبيع والتعامل مع الاحتلال والاحتماء به ،داعياً للوقوف في خندق واحد مع الشعب الفلسطيني في مواجهة جرائم الاحتلال.

وأكد العبادسة أن الشعب الفلسطيني يرفض التطبيع وأن السلطة هي التي تصدر الاحتلال وتسوقه وتمتدح اللقاءات التطبيعية في الوقت الذي يفترض أن يكون دور السلطة هو حماية القضية الوطنية والدفاع عن حقوق شعبنا وفضح جرائم الاحتلال، موضحاً أن سلوك السلطة شجع سنغافورة وغيرها على التطبيع.

وقال العبادسة: إن "التطبيع لم يعد في إطار التطبيع بل أصبح في إطار التحالفات فالمنطقة تعاني من حالة انفلات وسيولة، وما يحدث من تطبيع بين سنغافورة والاحتلال هو محاولات للاحتماء بالكيان الصهيوني بدلا من الاحتماء بأمتهم".

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