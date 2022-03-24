مشير المصري: خطف جنود الاحتلال خيار قائم لدينا وواثقون من الوصول إلى صفقة مشرفة

وشدد المصري ان عملية بئر السبع هي إضافة نوعية ستربك حسابات العدو، موضحاً اننا أمام تعدد للجبهات مع الاحتلال و أن مسالة الأسرى تحتل سلم أولوياتنا وهم خط أحمر.



وبين المصري انه على الشعب الفلسطيني أن يدرك أن الأسرى هم أمانة وستكون هناك صفقة مع العدو رغم أنفه، مشددا للاستعداد للذهاب إلى كل الخيارات في سبيل نصرة الأسرى وتحريرهم.







رام الله - دنيا الوطنأكد المتحدث باسم كتلة التغيير والاصلاح البرلمانية مشير المصري، أن عملية بئر السبع هي رد فعل طبيعي على جرائم الاحتلال وشعبنا على أتم الاستعداد لمواجهتهوأشار الى تشكيل جبهة مساندة لأهالي النقب المحتل في مواجهة الاحتلال، مؤكداً ان دخول الداخل المحتل على خط المواجهة يدل على الإرباك الذي يعيشه الاحتلال.وأكد المصري أن قيادة حماس والقسام تدير ملف الأسرى وأننا واثقون من أننا سنتوصل إلى صفقة مشرفة، مشيراً ان المقاومة تعكف على زيادة "غلة الأسرى" وخطف جنود الاحتلال خيار قائم لدينا.